Hell is Us z bardzo pozytywnymi recenzjami. Nacon świętuje sukces gry

Hell is Us trafiło już do graczy na PC i konsolach. Twórcy postanowili podzielić się znaczącym sukcesem, jaki udało się osiągnąć tytułowi. Studio Rogue Factor we współpracy z wydawcą NACON ogłosiło świetne przyjęcie gry, czego wyrazem jest nowy zwiastun wyróżniający najlepsze oceny.
Twórcy Hell is Us publikują zwiastun z najlepszymi ocenami
Benoît Clerc, szef działu wydawniczego w firmie NACON, wyraził swoją dumę z sukcesu Hell is Us, podkreślając, że jest to owoc ciężkiej pracy utalentowanych zespołów Rogue Factor. Jak zaznaczył, firma zdawała sobie sprawę, że Hell is Us, ze swoją kreatywną wizją i tematyką, stanowi śmiałe przedsięwzięcie:
Jesteśmy dumni z sukcesu Hell is Us, który jest wynikiem ciężkiej pracy utalentowanych zespołów w Rogue Factor. Dzięki swojej kreatywnej wizji i podejmowanym tematom wiedzieliśmy, że Hell is Us to śmiałe przedsięwzięcie, dlatego cieszy nas, że artystyczne podejście gry zostało tak dobrze przyjęte! Hell is Us to nasza najodważniejsza przygodowa produkcja do tej pory i doskonale obrazuje dążenie NACON do tworzenia coraz ambitniejszych i bardziej oryginalnych projektów.
Hell is Us to trzecioosobowa przygodowa gra akcji. Gracze wcielają się w postać o imieniu Rémi, bohatera, który wyrusza w podróż, by odkryć swoje pochodzenie w kraju zdewastowanym przez wojnę domową. Na świecie pojawiły się dziwaczne stworzenia, a uzbrojony bohater musi nauczyć się je pokonywać i mądrze wykorzystywać swój ekwipunek.
Na platformie Steam gra zebrała „bardzo pozytywne” opinie.Metacritic wskazuje natomiast na średnią ocen na poziomie 78/100.
