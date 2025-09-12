Hell is Us z bardzo pozytywnymi recenzjami. Nacon świętuje sukces gry

Hell is Us trafiło już do graczy na PC i konsolach. Twórcy postanowili podzielić się znaczącym sukcesem, jaki udało się osiągnąć tytułowi. Studio Rogue Factor we współpracy z wydawcą NACON ogłosiło świetne przyjęcie gry, czego wyrazem jest nowy zwiastun wyróżniający najlepsze oceny.

Twórcy Hell is Us publikują zwiastun z najlepszymi ocenami

Benoît Clerc, szef działu wydawniczego w firmie NACON, wyraził swoją dumę z sukcesu Hell is Us, podkreślając, że jest to owoc ciężkiej pracy utalentowanych zespołów Rogue Factor. Jak zaznaczył, firma zdawała sobie sprawę, że Hell is Us, ze swoją kreatywną wizją i tematyką, stanowi śmiałe przedsięwzięcie: