Hell is Us debiutuje na PC i konsolach. Zobaczcie premierowy zwiastun nowej gry

Mikołaj Ciesielski
2025/09/04 11:45
Nacon i deweloperzy ze studia Rogue Factor przypominają graczom o premierze Hell is Us.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć fabularny zwiastun Hell is Us. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja debiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nic więc dziwnego, że Nacon oraz deweloperzy ze studia Rogue Factor postanowili uczcić ten moment premierowym trailerem.

Hell is Us
Hell is Us

Dziś premiera Hell is Us na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Hell is Us jest już dostępne na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z przekazanymi informacjami na komputerach osobistych gra zadebiutuje o 18:00. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast udostępniony przez twórców oraz wydawcę zwiastun, który zachęca do sięgnięcia po produkcję studia Rogue Factor.

Trwa wyniszczająca kraj wojna domowa, a cały region ucierpiał dodatkowo na skutek tajemniczego kataklizmu, który spowodował pojawienie się nadprzyrodzonych istot. Nie można pokonać ich żadną współczesną bronią, więc twoimi wiernymi sojusznikami są dron oraz miecz z innej epoki – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Hell is Us to przygodowa gra akcji, której akcja rozgrywa się w świecie łączącym elementy współczesności i fantastyki. W trakcie eksploracji pół-otwartego świata gracze nie mogą liczyć na żadne wsparcie w postaci znaczników czy kompasu.

Źródło:https://youtu.be/83KAMfzWpCA

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

