Hell is Us debiutuje na PC i konsolach. Zobaczcie premierowy zwiastun nowej gry

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć fabularny zwiastun Hell is Us. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniana produkcja debiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nic więc dziwnego, że Nacon oraz deweloperzy ze studia Rogue Factor postanowili uczcić ten moment premierowym trailerem.

Dziś premiera Hell is Us na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Hell is Us jest już dostępne na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z przekazanymi informacjami na komputerach osobistych gra zadebiutuje o 18:00. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast udostępniony przez twórców oraz wydawcę zwiastun, który zachęca do sięgnięcia po produkcję studia Rogue Factor.