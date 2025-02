Hearts of Iron IV doczeka się nowego dodatku. Zwiastun i data premiery Graveyard of Empires

Paradox Interactive ujawniło na swojej oficjalnej stronie szczegóły nowego dodatku do Hearts of Iron IV zatytułowanego Graveyard of Empires. Na początku otrzymaliśmy opis nowych pól bitew, które zabiorą nas na Wschód naszego globu. DLC pozwoli prowadzić wojny na rozległych ziemiach między Eufratem a Zatoką Bengalską, a konkretniej w Iraku, Iranie, Afganistanie oraz Indiach. Pakiet wprowadzi nowe drzewka celów narodowych dla kluczowych graczy z Azji Zachodniej, Środkowej oraz Południowej, skupiając się na regionalnym oporze wobec europejskiej dominacji w regionie.

Hearts of Iron IV: Graveyard of Empires – szczegóły i data premiery nowego dodatku

Poniżej znajdziecie szczegółowe opisy tła historycznego w Hearts of Iron IV: Graveyard of Empires dla każdego z krajów.