Hearts of Iron 4 jest tak ogromne, że dostało 700-stronicowy poradnik. I to tylko dla dwóch państw

To, że Hearts of Iron 4 jest grą ogromną, nie ulega wątpliwości. Ale że aż tak?

Otóż jedna z japońskich firm stworzyła podręcznik dotyczący produkcji Paradoxu. Podręcznik niebagatelny. 700-stronnicowy poradnik do Hearts of Iron 4 Poradnik od ACROVE otrzymał, w wolnym tłumaczeniu, tytuł Hearts of Iron 4 – Strategia przejścia ścieżek historycznych: Niemcy i Japonia. Jak sama nazwa wskazuje, jest on poświęcony grze wyłącznie tymi dwoma krajami, które w trakcie II wojny światowej należały od Osi. Zdaniem autorów wydawnictwa, pomoże ono w przełamaniu tzw. bariery skomplikowania, która może stanowić problem w przypadku nowych graczy Hearts of Iron 4. Dzięki niemu zainteresowani będą mogli dowiedzieć się, od czego warto zacząć i na co warto zwrócić uwagę. Lub ewentualnie co zrobić w momencie, gdy w jakimś miejscu się zablokują.

Japoński serwis Game*Spark w taki sposób opisuje to wydawnictwo: Niniejsza książka to pierwszy w Japonii oficjalnie licencjonowany przewodnik, który ma pomóc osobom, które porzuciły grę przygniecione jej systemami, a także nowym graczom, aby bez błądzenia mogli doprowadzić rozgrywkę do zwycięskiego końca. Przekazuje głęboką radość z grania na PC w przystępny sposób – nie tylko fanom gier, ale także osobom, które dowiedziały się o tytule z materiałów wideo i transmisji, czy też tym, którzy interesują się historią, geopolityką i symulatorami strategicznymi, lecz obawiali się po nie sięgnąć z powodu wysokiego poziomu trudności.

GramTV przedstawia:

Jak zostało wspomniane, podręcznik dotyczyć będzie tylko Niemiec oraz Japonii. Na dodatek opowiadać on będzie o wersji HoI 4 bez żadnych dodatków. Mimo tych założonych ograniczeń autorzy i tak potrzebowali ponad 700 stron, by przekazać wszystko, co ich zdaniem było konieczne. Strach pomyśleć, jaka objętość byłaby potrzebna, gdyby np. poradnik opowiadać miało o większej liczbie krajów lub też uwzględniał mechaniki wprowadzone w licznych DLC. Tak czy inaczej, sama publikacja, której premierę zaplanowano na początek sierpnia 2026, wyceniona została na 2900 jenów, a więc ok. 68 zł.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

