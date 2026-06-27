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Black Torch prezentuje czołówkę anime. Premiera lada moment, choć manga została anulowana lata temu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/27 18:00
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Premiera Black Torch już za chwilę, ale w oczekiwaniu możemy zobaczyć intensywny opening anime.

Twórcy anime Black Torch opublikowali oficjalny film otwierający serial, w którym można usłyszeć motyw przewodni zatytułowany Freeze Me Up w wykonaniu zespołu SiM. Materiał został udostępniony na kilka dni przed premierą produkcji, która została zaplanowana na 4 lipca 2026 roku. Jak potwierdzono wcześniej, serial będzie dostępny na platformie Crunchyroll.

Black Torch
Black Torch

Anime Black Torch otrzymało opening

Adaptacja anime została oficjalnie ogłoszona w marcu tego roku i była sporym zaskoczeniem dla fanów, ponieważ manga Black Torch została anulowana już w 2018 roku. Pomimo przedwczesnego zakończenia historii, seria po latach doczekała się ekranizacji. Manga Black Torch była publikowana w miesięczniku Jump Square, wydawanym przez firmę Shueisha, od lutego 2017 roku do kwietnia 2018 roku. Następnie tytuł przeniesiono na cyfrową platformę Shonen Jump Plus, gdzie był kontynuowany aż do zakończenia w lipcu 2018 roku. Cała historia liczy 19 rozdziałów, które zostały zebrane w pięciu tomach. Anglojęzyczną licencję na wydawanie mangi nabyło VIZ Media, a pierwszy tom trafił do sprzedaży 7 sierpnia 2018 roku.

Manga Black Torch to dynamiczne połączenie tradycyjnych sztuk walki ninja z mrocznym urban fantasy. Głównym bohaterem jest Jiro Azuma, potomek rodu shinobi wychowany przez dziadka. Chłopak posiada rzadki dar, dzięki któremu potrafi komunikować się ze zwierzętami. Jego życie drastycznie się zmienia, gdy ratuje ranną, czarną kotkę o imieniu Rago. Okazuje się, że zwierzę to potężny i poszukiwany przez inne demony demoniczny byt. Kiedy w obronie Rago Jiro zostaje śmiertelnie ranny, demon ratuje mu życie, łącząc z nim swoje moce. Od tego momentu chłopak zyskuje gigantyczną siłę i staje się celem dla innych nadnaturalnych istot. Zostaje wciągnięty w konflikt pomiędzy światami oraz współpracuje z tajną rządową organizacją zwalczającą nadprzyrodzone zagrożenia.

GramTV przedstawia:

Publikacja nowej czołówki to kolejny element promocji nadchodzącej adaptacji, która już w przyszłym tygodniu zadebiutuje na Crunchyroll i pozwoli fanom po raz pierwszy zobaczyć historię Black Torch w formie anime. Openingowi towarzyszy bardzo intensywny utwór zespołu SiM. Jest to skrót od Silence iz Mine, a sam japoński zespół gra alternatywny metal, metalcore oraz punk, który śmiało eksperymentuje z elementami reggae, dubu i ska. Ich muzyka to unikalne połączenie mocnych gitarowych riffów z tanecznymi, rytmicznymi partiami. Zespół ma na koncie kilka albumów, a w 2026 roku ogłosili wydanie swojego siódmego krążka pod tytułem Hooman After All, połączonego z trasą koncertową obejmującą między innymi sąsiadujące z Polską kraje.

Zobaczcie opening do anime Black Torch:

Źródło:https://animecorner.me/black-torch-opening-video-featuring-theme-song-freeze-me-up-by-sim-released/

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Popkultura
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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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