Black Torch prezentuje czołówkę anime. Premiera lada moment, choć manga została anulowana lata temu

Twórcy anime Black Torch opublikowali oficjalny film otwierający serial, w którym można usłyszeć motyw przewodni zatytułowany Freeze Me Up w wykonaniu zespołu SiM. Materiał został udostępniony na kilka dni przed premierą produkcji, która została zaplanowana na 4 lipca 2026 roku. Jak potwierdzono wcześniej, serial będzie dostępny na platformie Crunchyroll.

Anime Black Torch otrzymało opening

Adaptacja anime została oficjalnie ogłoszona w marcu tego roku i była sporym zaskoczeniem dla fanów, ponieważ manga Black Torch została anulowana już w 2018 roku. Pomimo przedwczesnego zakończenia historii, seria po latach doczekała się ekranizacji. Manga Black Torch była publikowana w miesięczniku Jump Square, wydawanym przez firmę Shueisha, od lutego 2017 roku do kwietnia 2018 roku. Następnie tytuł przeniesiono na cyfrową platformę Shonen Jump Plus, gdzie był kontynuowany aż do zakończenia w lipcu 2018 roku. Cała historia liczy 19 rozdziałów, które zostały zebrane w pięciu tomach. Anglojęzyczną licencję na wydawanie mangi nabyło VIZ Media, a pierwszy tom trafił do sprzedaży 7 sierpnia 2018 roku.