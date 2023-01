Blizzard rozważa wprowadzenie subskrypcji do gry Hearthstone. Gracze podzieleni

Wszystko wskazuje na to, że studio Blizzard Entertainment nie zamierza kończyć rozwijania systemu mikropłatności w grze Hearthstone na walucie premium, która została dodana do produkcji w zeszłym roku. Teraz, jak podaje między innymi serwis PC Gamer, w ankiecie wysłanej do społeczności pojawiła się wzmianka o możliwości wprowadzenia do gry… miesięcznej subskrypcji.

Subskrypcja w Hearthstone – cztery warianty

Jeden z użytkowników, który otrzymał ankietę, podzielił się tymi informacjami na forum Reddit. Choć ogólnym zadaniem kwestionariusza było raczej zapytanie o nowości, które mogłyby zachęcić grających do spędzania większej ilości czasu w grze, nie wszystko poszło tak, jak powinno.