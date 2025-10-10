Zaloguj się lub Zarejestruj

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nie w całości na płycie. Fani czują się oszukani

Mikołaj Berlik
2025/10/10 12:30
Bethesda zapowiadała kompletne wydanie, a tymczasem fizyczna kopia Obliviona wymaga ogromnego pobrania.

Choć The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem, jego fizyczne wydanie wywołało spore kontrowersje. Okazało się bowiem, że płyta nie zawiera pełnej wersji gry, co rozzłościło graczy liczących na kompletne wydanie klasyka.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – problem z fizyczną edycją

Bethesda i Microsoft przygotowali odświeżoną wersję legendarnego RPG z 2006 roku, oferując poprawioną oprawę graficzną i lepszą optymalizację. Premiera cyfrowa przebiegła bez większych problemów, a recenzje były pozytywne. Gracze chwalili projekt za zachowanie klimatu oryginału i drobne, lecz sensowne ulepszenia.

Sytuacja zmieniła się jednak wraz z premierą fizycznego wydania. Jak ujawniono, na płycie znajduje się zaledwie 19 GB z łącznych 120 GB danych, a resztę należy pobrać z serwerów po prologu. To oznacza, że fizyczna kopia nie jest w pełni samodzielna, a wielu graczy uznało to za złamanie wcześniejszych zapowiedzi.

Według licznych komentarzy, Bethesda miała wcześniej sugerować, że wersja pudełkowa nie będzie wymagała dodatkowych plików. Część społeczności uważa więc, że została wprowadzona w błąd. Gracze zwracają też uwagę na inny problem – gdy serwery zostaną wyłączone, fizyczne kopie staną się niekompletne. Zamiast nostalgicznego powrotu, dostaliśmy symbol współczesnych bolączek branży gier.

