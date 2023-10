HBO rozpoczyna prace nad kolejnym prequelem Gry o Tron. Pierwszy opis serialu

Już w połowie kwietnia HBO zamówiło kolejny prequel Gry o Tron . Zgodnie z zapowiedziami fani George’a R.R. Martina otrzymają serial na podstawie „Opowieści z Siedmiu Królestw”. Wygląda na to, że prace nad serialem, którego roboczy tytuł brzmi A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, już ruszyły. W sieci pojawił się bowiem pierwszy opis produkcji, a twórcy zaczęli kompletować obsadę .

Drugi z poszukiwanych aktorów ma być silnym mężczyzną w wieku 18-25 lat. Poszukiwana osoba ma również mierzyć co najmniej 193 cm wzrostu i charakteryzować się „pokornym uosobieniem”, a także być „spostrzegawczy i rozważny”. W udostępnionym ogłoszeniu Bevan zaznaczyła również, że w tym przypadku pochodzenie nie gra roli.

Bevan nie ujawniła, do jakiej produkcji prowadzony jest casting, ale podane przez reżyserkę wymagania pasują do postaci ser Dunka Wysokiego jego giermka. W ogłoszeniu poinformowano również, że zdjęcia rozpoczną się w 2024 roku. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak cierpliwie czekać na pierwsze szczegóły na temat obsady serialu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight od HBO.

