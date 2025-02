HBO pracuje nad nowym spin-offem Gry o Tron. Ród smoka powróci w 2026 roku z wielką bitwą

Na początku trzeciego sezonu Rodu smoka zobaczymy Bitwę w Zatoce Łez. Wezmą w niej udział zarówno Czarni, jak i Zieloni, co poskutkuje wieloma konsekwencjami dla obu stronnictw.

Drugi sezon Rodu smoka nie został doceniony przez widzów w równym stopniu jak pierwszy, a wszystko przez odgórną decyzję Warner Bros., aby skrócić sezon. Chociaż twórcy ponownie chcieli nakręcić dziesięć odcinków, to wytwórnia wyraziła zgodę tylko na osiem. Wielka bitwa zaplanowana na finał drugiego sezonu została przeniesiona na początek trzeciego. Na premierę nowych epizodów poczekamy jeszcze do przyszłego roku, ale z najnowszych doniesień wynika, że będzie warto.

Jestem naprawdę podekscytowana. Myślę, że widzowie będą mile zaskoczeni, gdy zobaczą, jak zaczynamy sezon ekscytującą bitwą. Warto będzie czekać. Odwiedziłam plan i zobaczyłam wszystkie elementy tej sceny. Cieszę się, że poczekaliśmy, bo efekt będzie lepszy, niż mogliśmy osiągnąć wcześniej – zdradziła Francesca Orsi, szefowa dramatycznych seriali i filmów w HBO.

Produkcja bitwy była ogromnym wyzwaniem logistycznym. Kevin de la Noy, jeden z głównych producentów, który pracował wcześniej nad Titanikiem, wykorzystał swoje doświadczenie, aby zapewnić najwyższą jakość realizacji. Orsi dodała, że bitwa jest tak wielka, że potrzebowali sporo czasu na jej przygotowanie. Showrunner Ryan Condal również zaznaczył, jak wiele zasobów, w tym zbroje, kostiumy i efekty specjalne, było niezbędnych, aby w pełni oddać ten kluczowy moment sagi.

Poznaliśmy również nowe szczegóły nadchodzącego A Knight of the Seven Kingdoms. Orsi potwierdziła, że HBO planuje trzysezonową historię opartą na trzech nowelach Martina, a sezon drugi i trzeci mogą być kręcone jeden po drugim.