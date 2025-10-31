HBO Max ze strasznie dobrą ofertą na listopad. Głośna premiera i sporo nowości

Listopad okazuje się kolejnym mocnym miesiącem w HBO Max. Chociaż tym razem zabraknie dużej premiery prosto z kina, to biblioteka platformy zostanie wzbogacona o wiele intrygujących filmowych nowości. Warto wspomnieć o takich klasykach, jak Lady Bird, Zjawa, czy Księga życia, a także tak głośne tytuły, jak Elvis, Nikt, Czerwona jedynka oraz Ostatni pojedynek. Najważniejszą premierą HBO Max w pierwszej połowie listopada jest serial Kocham LA od Rachel Sennott. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.
HBO Max – premiery na listopad 2025
Seriale:
- Kocham LA (I Love LA) - Grupa ambitnych przyjaciół stawia czoła życiu i miłości w Los Angeles w nowym serialu komediowym stworzonym przez Rachel Sennott.
- Intrygantka (Seduction) - Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych.
Filmy:
- Lady Bird - Waleczna nastolatka marzy o opuszczeniu rodzinnego miasta i rozpoczęciu studiów w Nowym Jorku.
- Mozzarella (Muzzarell) - Daniele, zbuntowany nastolatek, wyrusza w podróż, by spełnić ostatnie życzenie swojej babci - spróbować mozzarelli wyrabianej przez jego ojca.
- Zjawa (The Revenant) - W Ameryce lat dwudziestych XIX wieku legendarny odkrywca walczy o przetrwanie po tym, jak został poturbowany przez niedźwiedzia My Ayrton, by Adriane Galisteu grizzly.
- Księga życia (Book of Life) - Młody Manolo wyrusza w pełną przygód podróż, która pozwala mu odkryć jego prawdziwe „ja”.
- Co się zdarzyło w Las Vegas (What Happens in Vegas) - Dwójka nieznajomych po pijackim ślubie w Vegas musi zmierzyć się z konsekwencjami, gdy sędzia odmawia unieważnienia małżeństwa.
- Wszystko czym jesteś (Every You Every Me) - Nadine próbuje ożywić gasnący związek. Chce znów czuć to, co kiedyś do swojego partnera, ale on wydaje się być zupełnie inną osobą.
- Na samą myśl o tobie (The Idea of You) - 40-letnia samotna matka rozpoczyna niespodziewany romans z 24-letnim wokalistą najpopularniejszego boysbandu na świecie.
- Zabić mongolskiego konia (To Kill a Mongolian Horse) - W Mongolii pasterz wiedzie podwójne życie – za dnia dogląda stada, nocą występuje w pokazach konnych.
- Nikt (Nobody) - Ponure życie mieszkańca przedmieścia zmienia się po przypadkowym spotkaniu z mafią, które prowadzi go na brutalną ścieżkę.
- Elvis - Historia Elvisa opowiedziana przez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menedżerem.
- Kilka dni, nie więcej (Just a Couple of Days) - Po incydencie przemocy w obozie dla uchodźców, dziennikarz dość nieoczekiwanie angażuje się w sprawę w działania organizacji pozarządowej.
- Czerwona Jedynka (Red One) - Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem Święty Mikołaj zostaje porwany. Callum Drift, szef ochrony Bieguna Północnego, musi go odnaleźć.
- Requiem - Historia młodej kobiety chorej na epilepsję, która - rozdarta między wiarą a chorobą - staje się ofiarą egzorcyzmu.
- Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry! (All Fun and Games) - Troje rodzeństwa z Salem zostaje wciągnięte w demoniczną grę, w której obowiązuje tylko jedna zasada: przegrany umiera.
- Wybuchowa para (Knight ad Day) - Kiedy dziewczyna z małego miasteczka poznaje tajemniczego nieznajomego, jest przekonana, że spotkała mężczyznę swoich marzeń. Niedługo potem okazuje się, że Roy jest superszpiegiem, który ucieka przed swoimi mocodawcami.
- Przypadek Harolda Cricka (Stranger than Fiction) - Harold słyszy w głowie narrację autorki, która pisze o jego życiu. Musi ją odnaleźć, zanim ta postanowi go uśmiercić.
- Blackberry - Historia błyskawicznego sukcesu i katastrofalnego upadku pierwszego na świecie smartfona - BlackBerry.
- Królestwo niebieskie (Kingdom of Heaven) - Życie kowala pogrążonego w rozpaczy po stracie najbliższych odmienia wizyta rycerza, który nakłania go do wzięcia udziału w wyprawie krzyżowej. Orlando Bloom w jednej z głównych ról.
- Ostatni pojedynek (The Last Duel) - Opowieść o zdradzie i zemście osadzona w brutalnej rzeczywistości XIV-wiecznej Francji, w reżyserii Ridleya Scotta.
- 8 - Przez 90 lat osiem spotkań wyznacza burzliwą relację Octavia i Adeli, odzwierciedlając przełomowe momenty w historii Hiszpanii.
- Najczarniejsza godzina (The Darkest Hour) - Historia pięciu młodych ludzi, którzy utknęli w Moskwie i walczą o przetrwanie po niszczycielskim ataku.
- Nikt mnie nie kocha (Nobody Likes Me) - Sara poznaje szarmanckiego Martina i po raz pierwszy doświadcza miłości, o której dotąd tylko marzyła. Mężczyzna skrywa jednak mroczny sekret.
Dokumenty:
- One to One: John i Yoko (One to One: John & Yoko) - Nowe spojrzenie na życie Johna Lennona i Yoko Ono w Greenwich Village na początku lat 70.
Listopadowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 listopada)
1 listopada
- Lady Bird
- Mozzarella
- Zjawa
- Księga życia
