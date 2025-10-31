HBO Max ze strasznie dobrą ofertą na listopad. Głośna premiera i sporo nowości

Listopad okazuje się kolejnym mocnym miesiącem w HBO Max. Chociaż tym razem zabraknie dużej premiery prosto z kina, to biblioteka platformy zostanie wzbogacona o wiele intrygujących filmowych nowości. Warto wspomnieć o takich klasykach, jak Lady Bird, Zjawa, czy Księga życia, a także tak głośne tytuły, jak Elvis, Nikt, Czerwona jedynka oraz Ostatni pojedynek. Najważniejszą premierą HBO Max w pierwszej połowie listopada jest serial Kocham LA od Rachel Sennott. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

HBO Max – premiery na listopad 2025

Seriale:

Kocham LA (I Love LA) - Grupa ambitnych przyjaciół stawia czoła życiu i miłości w Los Angeles w nowym serialu komediowym stworzonym przez Rachel Sennott.

Intrygantka (Seduction) - Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych.

Filmy:

Lady Bird - Waleczna nastolatka marzy o opuszczeniu rodzinnego miasta i rozpoczęciu studiów w Nowym Jorku.

Mozzarella (Muzzarell) - Daniele, zbuntowany nastolatek, wyrusza w podróż, by spełnić ostatnie życzenie swojej babci - spróbować mozzarelli wyrabianej przez jego ojca.

Zjawa (The Revenant) - W Ameryce lat dwudziestych XIX wieku legendarny odkrywca walczy o przetrwanie po tym, jak został poturbowany przez niedźwiedzia My Ayrton, by Adriane Galisteu grizzly.

Księga życia (Book of Life) - Młody Manolo wyrusza w pełną przygód podróż, która pozwala mu odkryć jego prawdziwe „ja”.

Co się zdarzyło w Las Vegas (What Happens in Vegas) - Dwójka nieznajomych po pijackim ślubie w Vegas musi zmierzyć się z konsekwencjami, gdy sędzia odmawia unieważnienia małżeństwa.

Wszystko czym jesteś (Every You Every Me) - Nadine próbuje ożywić gasnący związek. Chce znów czuć to, co kiedyś do swojego partnera, ale on wydaje się być zupełnie inną osobą.

Na samą myśl o tobie (The Idea of You) - 40-letnia samotna matka rozpoczyna niespodziewany romans z 24-letnim wokalistą najpopularniejszego boysbandu na świecie.

Zabić mongolskiego konia (To Kill a Mongolian Horse) - W Mongolii pasterz wiedzie podwójne życie – za dnia dogląda stada, nocą występuje w pokazach konnych.

Nikt (Nobody) - Ponure życie mieszkańca przedmieścia zmienia się po przypadkowym spotkaniu z mafią, które prowadzi go na brutalną ścieżkę.

Elvis - Historia Elvisa opowiedziana przez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menedżerem.

Kilka dni, nie więcej (Just a Couple of Days) - Po incydencie przemocy w obozie dla uchodźców, dziennikarz dość nieoczekiwanie angażuje się w sprawę w działania organizacji pozarządowej.

Czerwona Jedynka (Red One) - Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem Święty Mikołaj zostaje porwany. Callum Drift, szef ochrony Bieguna Północnego, musi go odnaleźć.

Requiem - Historia młodej kobiety chorej na epilepsję, która - rozdarta między wiarą a chorobą - staje się ofiarą egzorcyzmu.

Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry! (All Fun and Games) - Troje rodzeństwa z Salem zostaje wciągnięte w demoniczną grę, w której obowiązuje tylko jedna zasada: przegrany umiera.

Wybuchowa para (Knight ad Day) - Kiedy dziewczyna z małego miasteczka poznaje tajemniczego nieznajomego, jest przekonana, że spotkała mężczyznę swoich marzeń. Niedługo potem okazuje się, że Roy jest superszpiegiem, który ucieka przed swoimi mocodawcami.

Przypadek Harolda Cricka (Stranger than Fiction) - Harold słyszy w głowie narrację autorki, która pisze o jego życiu. Musi ją odnaleźć, zanim ta postanowi go uśmiercić.

Blackberry - Historia błyskawicznego sukcesu i katastrofalnego upadku pierwszego na świecie smartfona - BlackBerry.

Królestwo niebieskie (Kingdom of Heaven) - Życie kowala pogrążonego w rozpaczy po stracie najbliższych odmienia wizyta rycerza, który nakłania go do wzięcia udziału w wyprawie krzyżowej. Orlando Bloom w jednej z głównych ról.

Ostatni pojedynek (The Last Duel) - Opowieść o zdradzie i zemście osadzona w brutalnej rzeczywistości XIV-wiecznej Francji, w reżyserii Ridleya Scotta.

8 - Przez 90 lat osiem spotkań wyznacza burzliwą relację Octavia i Adeli, odzwierciedlając przełomowe momenty w historii Hiszpanii.

Najczarniejsza godzina (The Darkest Hour) - Historia pięciu młodych ludzi, którzy utknęli w Moskwie i walczą o przetrwanie po niszczycielskim ataku.

Nikt mnie nie kocha (Nobody Likes Me) - Sara poznaje szarmanckiego Martina i po raz pierwszy doświadcza miłości, o której dotąd tylko marzyła. Mężczyzna skrywa jednak mroczny sekret.

Dokumenty:

One to One: John i Yoko (One to One: John & Yoko) - Nowe spojrzenie na życie Johna Lennona i Yoko Ono w Greenwich Village na początku lat 70.

Listopadowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 listopada)

1 listopada