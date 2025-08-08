HBO Max zapowiada koniec współdzielenia kont. Szykujcie się na większy wydatek

Udostępnianie haseł za chwilę nie będzie już dozwolone na kolejnej platformie streamingowej.

Jeśli korzystasz z HBO Max dzieląc konto z innymi osobami, już wkrótce możesz nie mieć takiej opcji. Warner Bros. Discovery zapowiada walkę z dzieleniem haseł, wzorem Netflixa i Disney+, a pierwsze widoczne efekty tych działań mają pojawić się już w czwartym kwartale bieżącego roku.

HBO Max – koniec ze współdzieleniem kont coraz bliżej

Podczas prezentacji wyników za drugi kwartał JB Perrette, szef działu streamingu i gier w Warner Bros. Discovery, wyjaśnił, że komunikaty kierowane do użytkowników staną się wkrótce bardziej stanowcze.