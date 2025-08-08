HBO Max zapowiada koniec współdzielenia kont. Szykujcie się na większy wydatek

Udostępnianie haseł za chwilę nie będzie już dozwolone na kolejnej platformie streamingowej.
Jeśli korzystasz z HBO Max dzieląc konto z innymi osobami, już wkrótce możesz nie mieć takiej opcji. Warner Bros. Discovery zapowiada walkę z dzieleniem haseł, wzorem Netflixa i Disney+, a pierwsze widoczne efekty tych działań mają pojawić się już w czwartym kwartale bieżącego roku.
HBO Max – koniec ze współdzieleniem kont coraz bliżej
Podczas prezentacji wyników za drugi kwartał JB Perrette, szef działu streamingu i gier w Warner Bros. Discovery, wyjaśnił, że komunikaty kierowane do użytkowników staną się wkrótce bardziej stanowcze.
Przez kilka miesięcy prowadziliśmy testy, które pozwoliły nam ustalić, kto jest rzeczywistym użytkownikiem, a kto może nim nie być. Kiedy to już wiemy, kolejnym krokiem jest uruchomienie bardziej zdecydowanego języka komunikatów, aby upewnić się, że nasza sieć jest rozłożona we właściwym miejscu, że tak to ujmę – powiedział Perrette.
Perrette został również zapytany, na jakim etapie znajduje się obecnie cały proces.
Jesteśmy dopiero w pierwszej rundzie. Do czwartego kwartału cały proces będzie przebiegał w znacznie bardziej agresywny sposób.
Jak dodał, obecnie stosowane komunikaty są stosunkowo łagodne i dają się łatwo zignorować.
Na ten moment wiadomości, które wysyłamy, mają łagodny ton i można je anulować. Wkrótce zaczną one przybierać bardziej stanowczy charakter, wymagający od użytkowników podjęcia konkretnych działań, a nie, jak teraz, traktowania tego jako dobrowolnego procesu. Prawdziwe korzyści z tego procesu powinny pojawić się pod koniec czwartego kwartału, a w pełni zadziałają w 2026 roku.
Warner Bros. Discovery zakończyło drugi kwartał z solidnym wynikiem, dodając 3,4 miliona nowych subskrybentów, głównie dzięki ekspansji międzynarodowej. Łącznie platforma HBO Max osiągnęła 125,7 miliona użytkowników.
