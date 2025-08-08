Zaloguj się lub Zarejestruj

HBO Max zapowiada koniec współdzielenia kont. Szykujcie się na większy wydatek

Radosław Krajewski
2025/08/08 10:00
0
0

Udostępnianie haseł za chwilę nie będzie już dozwolone na kolejnej platformie streamingowej.

Jeśli korzystasz z HBO Max dzieląc konto z innymi osobami, już wkrótce możesz nie mieć takiej opcji. Warner Bros. Discovery zapowiada walkę z dzieleniem haseł, wzorem Netflixa i Disney+, a pierwsze widoczne efekty tych działań mają pojawić się już w czwartym kwartale bieżącego roku.

HBO Max

HBO Max – koniec ze współdzieleniem kont coraz bliżej

Podczas prezentacji wyników za drugi kwartał JB Perrette, szef działu streamingu i gier w Warner Bros. Discovery, wyjaśnił, że komunikaty kierowane do użytkowników staną się wkrótce bardziej stanowcze.

Przez kilka miesięcy prowadziliśmy testy, które pozwoliły nam ustalić, kto jest rzeczywistym użytkownikiem, a kto może nim nie być. Kiedy to już wiemy, kolejnym krokiem jest uruchomienie bardziej zdecydowanego języka komunikatów, aby upewnić się, że nasza sieć jest rozłożona we właściwym miejscu, że tak to ujmę – powiedział Perrette.

Perrette został również zapytany, na jakim etapie znajduje się obecnie cały proces.

Jesteśmy dopiero w pierwszej rundzie. Do czwartego kwartału cały proces będzie przebiegał w znacznie bardziej agresywny sposób.

GramTV przedstawia:

Jak dodał, obecnie stosowane komunikaty są stosunkowo łagodne i dają się łatwo zignorować.

Na ten moment wiadomości, które wysyłamy, mają łagodny ton i można je anulować. Wkrótce zaczną one przybierać bardziej stanowczy charakter, wymagający od użytkowników podjęcia konkretnych działań, a nie, jak teraz, traktowania tego jako dobrowolnego procesu. Prawdziwe korzyści z tego procesu powinny pojawić się pod koniec czwartego kwartału, a w pełni zadziałają w 2026 roku.

Warner Bros. Discovery zakończyło drugi kwartał z solidnym wynikiem, dodając 3,4 miliona nowych subskrybentów, głównie dzięki ekspansji międzynarodowej. Łącznie platforma HBO Max osiągnęła 125,7 miliona użytkowników.

Źródło:https://deadline.com/2025/08/hbo-max-password-sharing-crackdown-warner-bros-discovery-1236481075/

Tagi:

Popkultura
streaming
konta
HBO Max
Warner Bros. Discovery
platforma streamingowa
współdzielenie konta
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112