HBO Max przypomina o nadciągających premierach. Nowości na platformie

Choć platforma MAX zadebiutowała już w Stanach Zjednoczonych, widzowie m.in. z Polski wciąż muszą czekać na jej premierę. Nie szkodzi – nowości, które są oferowane na nowej platformie aktualnie debiutują również na HBO Max. Warner Bros. Discovery postanowiło więc przypomnieć o filmach oraz serialach, które pojawią się niedługo w ofercie.

Zainteresowani mogą liczyć między innymi na… bardzo kontrowersyjny i bardzo słabo oceniany serial The Idol. Poza tym jednak na liście pojawił się 4. sezon Detektywa, wyczekiwany serial Pingwin czy też powrót Tokyo Vice. Głośne premiery to dokładnie to, czego HBO Max teraz potrzebuje – jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż dziś zakończyła się Sukcesja.