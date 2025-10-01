Zaloguj się lub Zarejestruj

HBO Max na październik z samymi hitami. Każdy znajdzie coś dla siebie, a fani horrorów będą przeszczęśliwi

Radosław Krajewski
2025/10/01 10:10
Platforma przyszykowała mocne propozycje na tegoroczny okres halloweenowy.

Ameryka już żyje okresem halloweenowym, co oznacza, że zarówno w kinach, jak i na platformach streamngowych pojawi się wiele horrorowych propozycji. Nie inaczej będzie w pierwszej połowie października na HBO Max, w której to usłudze pojawi się wiele przedstawicieli kina grozy. Do oferty powrócą trzy części Obecności, a także dwie odsłony Zakonnicy. Pojawią się także krótkometrażowe filmy ze Shrekiem, a także zupełne nowości, jak Lato w grudniu, Luzaczki, Milczenie Julie, Hutnik szkła, czy Morderczy żar. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

HBO Max

HBO Max – lista premier na październik 2025

Seriale:

  • Ugly - Vgly i jego zespół chcą być rozpoznawalni, ale będąc na dole drabiny społecznej, bez kontaktów, pieniędzy i jakichkolwiek przywilejów nie jest to łatwe. Muszą stawić czoła swojemu pochodzeniu, aby odnieść sukces w biznesie muzycznym.

Filmy:

  • Ciągnie świnki do... wilkołaka (The Pig Who Cried Wolf) - Heimlich podejrzewa spisek, gdy Wilk wprowadza się obok. Horst i Dieter go ignorują… aż robi się naprawdę niebezpiecznie.
  • Shrek ma wielkie oczy (Scared Shreckless) - Halloween to ulubione święto Shreka! Wyzwanie: noc strachu w zamku Farquaada i opowieści, które przerazić mogą nawet najodważniejszych.
  • Shrek i duch Lorda Farquaada (The Ghost of Lord Farquaad) - Fiona zostaje zaatakowana przez Theloniusa. Szalony, zabawny pościg z udziałem Shreka i Osła rusza pełną parą!
  • Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu (Monsters vs Aliens: Mutant Pumpins from Outer Space) - Obcy pojawiają się w Modesto tuż przed Halloween. Susan i jej zespół ruszają, by zbadać tajemnicze zjawisko.
  • Osoba towarzysząca (It Can Be Any Day Now) - Kamila, lekarka bliska emerytury, opiekuje się 90-letnim ojcem i matką z Alzheimerem - wspólnie przechodzą przez ostatni etap życia.
  • Hafekasi - Na przedmieściach Melbourne 10-letnia dziewczynka o tongijsko-australijskich korzeniach, zaczyna dostrzegać, że różni się od swojej matki.
  • Dla tych w kłopotach (For People In Trouble) - Jenny i Paul poznają się w pubie i szybko zakochują się w sobie. Ich związek rozkwita w świecie pogrążonym w chaosie.
  • Złoty Zachód (For People In Trouble) - Listopad 1849 roku. Dwie skłócone siostry z Irlandii, uciekając przed Wielkim Głodem, szukają szczęścia podczas gorączki złota.
  • Na jedną nutę (The One Note Man) - Samotny muzyk zakochuje się w skrzypaczce z orkiestry. Jego monotonne życie nabiera barw, gdy dostrzega ją po raz pierwszy.
  • Nomadland - Po gospodarczym załamaniu w małym miasteczku w Nevadzie, kobieta po sześćdziesiątce pakuje vana i rusza w podróż przez amerykański Zachód.
  • Cube - Sześciu zupełnie obcych sobie ludzi budzi się uwięzionych w labiryncie, pełnym śmiertelnych pułapek i bez widocznej drogi ucieczki.
  • Halloween - 17 lat po zamknięciu w szpitalu psychiatrycznym Michael Myers ucieka i wraca do Haddonfield, by dokończyć swoją krwawą zemstę.
  • Lato w grudniu (Family Affairs) - Cztery pokolenia kobiet spotykają się w Madrycie. Wspólne chwile ujawniają dawne konflikty i głęboko skrywane tajemnice.
  • Klątwa (The Grudge) - Amerykańska pielęgniarka w Tokio staje w obliczu śmiertelnej klątwy. Musi ją złamać, zanim sama stanie się kolejną ofiarą.
  • Blair Witch Project - Historia trzech studentów szkoły filmowej, którzy udali się do małego miasteczka, aby nakręcić film dokumentalny o legendarnej morderczyni. Projekt przybiera jednak przerażający obrót, gdy uczniowie gubią się w lesie.
  • Birdman - Zapomniany gwiazdor, który zdobył sławę, wcielając się w rolę kultowego superbohatera, chce wystawić na Broadwayu sztukę z samym sobą w roli głównej. Tuż przed jej premierą musi stoczyć walkę ze swoim ego.
  • Luzaczki (Lazy Girls) - Po eksmisji Nina i Djoul ruszają w drogę starym autem - czekają je nowe przygody, kłopoty i niespodziewane spotkania.
  • Obecność 3: Na rozkaz diabła (Conjuring 3: The Devil Made Me Do It) - Budząca grozę historia przerażającego morderstwa i nieznanych złych mocy, w której głównymi bohaterami jest para doświadczonych badaczy spraw paranormalnych.
  • Obecność 2 (Conjuring 2) - Lorraine i Ed Warrenowie mierzą się z jedną z najbardziej przerażających spraw paranormalnych w ich karierze. Wybierają się do północnego Londynu, gdzie samotna matka wychowująca czwórkę dzieci, nękana jest przez złośliwe duchy.
  • Obecność (Conjuring) - Uznani badacze zjawisk paranormalnych decydują się pomóc rodzinie dręczonej przez mrocznego demona.
  • Twój Potwór (Your Monster) - Po rozstaniu z chłopakiem Laura Franco nawiązuje niezwykłą więź z przerażającym, lecz ujmującym potworem, który mieszka w domu jej matki.
  • Milczenie Julie (Julie Keeps Quiet) - Gwiazda tenisa staje przed dylematem, gdy jej trener zostaje zawieszony w związku ze śledztwem dotyczącym przemocy.
  • Commando - Córka byłego komandosa Delta Force, Johna Matrixa, zostaje porwana, a on wyrusza do Ameryki Południowej, by za wszelką cenę ją odzyskać.
  • Conan Barbarzyńca (Conan The Barbarian) - Arnold Schwarzenegger wciela się w legendarnego wojownika i bohatera – Conana Barbarzyńcę, który wyrusza na niebezpieczną misję, by pomścić rodziców.
  • Bambi: Opowieść leśna (Bambi: A Tale of Life In The Woods) - Bambi, młody collie, zostaje rozdzielony z matką, gdy pojawiają się myśliwi. Z pomocą ojca musi nauczyć się przetrwać w dziczy.
  • Niekończąca się opowieść (Neverending Story) - Wrażliwy chłopiec odkrywa Fantazję, krainę wyobraźni zagrożoną siłą ludzkiej rozpaczy. Czy uda mu się ją ocalić?
  • Łacina dla wszystkich (Latin For All) - Nauczycielka łaciny Delphine przekupuje uczniów ocenami, co kończy się ich awansem do mistrzostw świata - przez pomyłkę!
  • Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer (Gaslit By My Husband: The Morgan Metzer Story) - Kobieta zostaje zaatakowana przez zamaskowanego napastnika, a jej były mąż staje się głównym podejrzanym.
  • Zakonnica II (The Nun 2) - Kontynuacja kasowego hitu opowiadająca historię siostry Ireny, która po raz kolejny zostaje skonfrontowana z demoniczną zakonnicą Valak.
  • Zakonnica (The Nun) - Ksiądz i nowicjuszka ruszają do Rumunii, aby zbadać sprawę śmierci młodej zakonnicy.
  • To: Rozdział 2 (It: Chapter 2) - Dorośli członkowie "Klubu frajerów" powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.
  • Sen o lwach (Dreaming of Lions) - Gilda jest śmiertelnie chora. Jej jedynym życzeniem jest umrzeć bez bólu, ale wszystkie próby samobójcze kończą się komicznymi porażkami.
  • Hutnik szkła (The Glassworker) - Vincent i jego ojciec Tomas prowadzą najlepszy warsztat szklarski w kraju. Ich spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami przez wojnę.
  • Morderczy żar (Killer Heat) - Ekspat Nick Bali prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanej śmierci na Krecie. Wkrótce odkrywa mroczne rodzinne sekrety, które mogą zmienić wszystko.
  • W potrzasku (Broke) - Jeździec rodeo zmaga się z kontuzjami i demonami przeszłości, desperacko trzymając się swojej gasnącej kariery.
  • Nie mów do mnie mamo (Don't Call Me Mama) - Eva, lubiana nauczycielka i żona burmistrza, wdaje się w niebezpieczny romans z młodym uchodźcą, co prowadzi do tragicznych konsekwencji.
  • Gangi Nowego Jorku (Gangs of New York) - Amsterdam chce pomścić ojca zabitego przez Billa „Rzeźnika”, ale jego zemsta komplikuje się przez wybuch wojny secesyjnej.
  • Niemcy (Alemania) - 16-letnia Lola, uwikłana w niestabilne życie rodzinne przez chorobę siostry, planuje semestr nauki w Niemczech.
  • Strażniczka (Borgo) - Strażniczka więzienna zostaje przeniesiona do nowego zakładu karnego na Korsyce. Młody więzień pomaga jej odnaleźć się w nowym miejscu.

Dokumenty:

Tata (Father) - Dziennikarka, od lat skłócona z brutalnym ojcem, odkrywa, że padł ofiarą wyzysku w pracy.

Październikowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 października)

1 października

  • 911: Did The Killer Call?, odc. 1-6
  • Ciągnie świnki do... wilkołaka
  • Shrek ma wielkie oczy
  • Shrek i duch Lorda Farquaada
  • Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu
  • Osoba towarzysząca
  • Hafekasi
  • Dla tych w kłopotach
  • Złoty Zachód
  • Głupi chłopak
  • Na jedną nutę

2 października

  • Nomadland
  • Cube
  • Halloween
  • Lato w grudniu
  • The Grudge - Klątwa
  • Blair Witch Project

3 października

  • Birdman
  • Tata
  • Luzaczki
  • Obecność 3: Na rozkaz diabła
  • Obecność 2
  • Obecność
  • Twój Potwór

4 października

  • Milczenie Julie
  • Commando
  • Conan Barbarzyńca
  • Bambi: Opowieść leśna

5 października

  • Virgins, odc. 1-6
  • Duda kontra Szafrański IX, odc. 1
  • Naprawy nie do naprawy VI, odc. 1
  • Moto Kombat, odc.1
  • Niekończąca się opowieść

6 października
Uśmiechnięci przyjaciele III, odc. 1
The Wonderflly Weird World of Gumball, odc.1
Łacina dla wszystkich

GramTV przedstawia:

9 października

  • Ugly
  • Match Me Abroad II, odc. 1-14
  • Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer

10 października

  • Zakonnica II
  • Zakonnica
  • To
  • To: Rozdział 2
  • Sen o lwach
  • Hutnik szkła
  • Morderczy żar
  • W potrzasku

11 października

  • Prawo Alabamy
  • Queen Of The Ring
  • Nie mów do mnie mamo

12 października

  • Gangi Nowego Jorku

13 października

  • Krzesła, odc. 1
  • Niemcy
  • Strażniczka

14 października

  • Nauka jazdy VI, odc. 1
  • Babski biznes, odc. 1
  • Ostre cięcie XI, odc .1

15 października

  • Ej Stara!, odc. 1

