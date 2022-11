HBO Max na drugą połowę listopada. Co trafi do oferty platformy?

Val (Val) - Od ponad 40 lat Val Kilmer, jeden z najbardziej nieprzewidywalnych i/lub niezrozumianych aktorów Hollywood, dokumentuje swoje życie oraz rzemiosło poprzez filmy i wideo. Zgromadził tysiące godzin nagrań - od filmów na 16 mm taśmie nakręconych z braćmi, po zapisy swoich kultowych ról w przebojowych filmach, takich jak Top Gun, The Doors, Tombstone czy Batman Forever. Ten surowy i oryginalny dokument zapewnia spojrzenie na to, co to znaczy być artystą i złożonym człowiekiem – premiera: 17 listopada