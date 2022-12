HBO Max na drugą połowę grudnia. Platforma zapewni kinowe hity na święta

Black Adam (Black Adam) - w starożytnym Kahndaqu niewolnik Teth Adam otrzymał nieograniczoną moc bogów. Wykorzystał ją jednak do zemsty, za co został uwięziony. Teraz, 5000 lat później, odzyskuje wolność i ponownie wymierza światu mroczną sprawiedliwość. W roli głównej Dwayne Johnson – premiera: 16 grudnia

