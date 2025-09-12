HBO Max ma nowy wielki hit. Rekordowa oglądalność nowego serialu

Platforma pochwaliła się ogromną oglądalnością nowej oryginalnej produkcji.

HBO może mówić o dużym sukcesie swojego najnowszego dramatu kryminalnego. Serial Grupa zadaniowa, którego premiera odbyła się w ubiegły poniedziałek, przyciągnął ogromną publiczność i już teraz zapowiada się na jedną z najważniejszych produkcji platformy w tym roku. Grupa zadaniowa nowym hitem HBO. Ogromna oglądalność serialu Według danych udostępnionych przez Warner Bros. Discovery, pierwszy odcinek Grupy zadaniowej obejrzało w Stanach Zjednoczonych 3,1 miliona widzów w ciągu zaledwie trzech dni od premiery na HBO i HBO Max. To wynik, który plasuje tę produkcję w ścisłej czołówce najlepszych otwarć seriali w historii platformy streamingowej.

Przedstawiciele Warner Bros. Discovery podkreślają, że to wynik o 26% lepszy od premierowego epizodu poprzedniego serialu Brada Ingelsby’ego, twórcy Grupy zadaniowej, czyli docenionego przez krytyków Mare z Easttown. Tamta produkcja ostatecznie osiągnęła średnią 12,9 miliona widzów na odcinek, więc wszystko wskazuje na to, że nowa historia ma szansę powtórzyć, a może nawet przebić ten sukces. Zainteresowanie widzów przerosło nasze oczekiwania. Cieszymy się, że nowy serial wzbudził tak ogromne emocje już na samym starcie - przekazał w oświadczeniu Warner Bros. Discovery.

Co istotne, choć nie ujawniono dokładnych danych oglądalności spoza USA, firma potwierdziła, że Grupa zadaniowa stała się najchętniej oglądanym tytułem na HBO Max na całym świecie od momentu swojej premiery. Serial przenosi widzów do okolic Filadelfii, gdzie agent FBI (w tej roli Mark Ruffalo) staje na czele specjalnej grupy dochodzeniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów. Ich organizatorem okazuje się pozornie przykładny ojciec rodziny, w którego wciela się Tom Pelphrey. W obsadzie znaleźli się również Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio oraz Phoebe Fox. Reżyserią zajęli się Jeremiah Zagar i Salli Richardson-Whitfield, którzy są także producentami wykonawczymi wraz z Markiem Roybalem, Paulem Lee i samym Markiem Ruffalo. Za produkcję odpowiadają również David Crockett i Ron Schmidt, a wśród współproducentów znaleźli się Nicole Jordan-Webber i Jeremy Yaches.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.