HBO Max kończy styczeń z dwoma kinowymi hitami. Do tego szykuje wielką serialową premierę

Radosław Krajewski
2026/01/16 10:10
0
0

Pierwszy z kinowych filmów jest już dostępny do obejrzenia na platformie.

HBO Max kolejny raz udowadnia, że jest jedną z najlepszych platform streamingowych na rynku. Serwis zaprezentował listę swoich nowości na drugą połowę stycznia, a subskrybenci już mogą zacierać ręce i planować seanse filmów prosto z kin. Właśnie dzisiaj na platformie zadebiutowała jedna z najlepszych polskich komedii ostatnich lat, czyli Teściowie 3. Kolejną dużą premierą jest horror Koszmar minionego lata, a warto również zainteresować się takimi tytułami, jak Azyl, Mrugnij dwa razy, czy Bezwstydne. Z kolei na początku następnego tygodnia zadebiutuje Rycerz Siedmiu Królestw, czyli nowy serial z uniwersum Gry o tron. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

HBO Max – premiery na drugą połowę stycznia 2026

Seriale:

  • Rycerz Siedmiu Królestw (A Knight of the Seven Kingdoms) - Sto lat przed „Grą o tron” żyli Ser Duncan Wysoki i jego giermek Egg.

Filmy:

  • Teściowie 3 - W trzeciej części komediowego hitu rodzina zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!
  • Bezwstydne (Shameless) - Renuka ucieka z domu publicznego w Delhi po zabiciu policjanta. Szuka schronienia na północy Indii, gdzie zaczyna zakazaną miłość z Deviką.
  • Księżna (The Duchess) - XVIII-wieczny dramat oparty na burzliwym życiu księżnej Devonshire, arystokratki uwięzionej w nieudanym małżeństwie, która musi stawić czoła osobistym konfliktom.
  • Przetrzymać tę miłość (Enduring Love) - Historia pary, której życie burzy mężczyzna obsesyjnie ich prześladujący po tym, jak byli świadkami śmiertelnego wypadku balonu.
  • Jeszcze piękniej (Wunderschoner) - Film o kobietach i mężczyznach, którzy próbują znaleźć wspólny język.
  • Mrugnij dwa razy (Blink Twice) - Frida dołącza do miliardera Slatera Kinga na rajskiej wyspie, lecz dziwne wydarzenia każą jej kwestionować rzeczywistość.
  • Olmo - 14-letni Olmo opiekuje się chorym ojcem, lecz zaproszenie na imprezę od sąsiadki Niny prowadzi go ku noc pełnej chaosu.
  • Tripped Up - Czwórka przyjaciół wyrusza na festiwal jedzenia w Nowym Jorku. Droga pełna przygód i niespodzianek wystawi ich więź na próbę.
  • Napięta struna (On a String) - Młoda altowiolistka próbuje odnaleźć się w świecie freelancerów w Nowym Jorku, grając na koncertach, które wciągają ją w życie obcych ludzi.
  • Valmont - Milos Forman opowiada historię Valmonta i markizy de Merteuil, splecionych diabelskim zakładem – ona pragnie zemsty, on zaspokojenia żądz.
  • Ella i John (The Leisure Seeker) - Helen Mirren oraz Donald Sutherland jako kochankowie, którzy próbują odnaleźć utraconą radość życia.
  • A potem się zobaczy ( E poi si vede) - Trzech młodych mężczyzn rywalizuje o posadę w ratuszu, ale niespodziewane wydarzenia zmieniają bieg zdarzeń.
  • Niemożliwa dziewczyna (1 Girl Infinite) - Yin Jia zrobi wszystko, by uratować przyjaciółkę Tong Tong, która wpadła w sidła handlarza narkotyków.
  • Koszmar minionego lata ( I Know What You Did Last Summer, 2025) - Gdy wychodzi na jaw śmiertelny sekret, pięcioro przyjaciół staje się celem mordercy żądnego zemsty.
  • Azyl (Sanctuary) - Mroczna komedia o dominie Rebecce i jej kliencie Halu. Jedna noc, gra sił, zmieniające się układy i nieprzewidywalna walka o przewagę.

Dokumenty:

  • Mel Brooks: 99-latek! (Mel Brooks: the 99 Year Old Man) - Szerokie, a zarazem intymne spojrzenie na legendarnego komika, pisarza i reżysera Mela Brooksa.
  • 33 Zdjęcia z Getta - Historia odkrycia unikalnych fotografii z powstania w getcie warszawskim w 1943 r. Zdjęcia, wykonane potajemnie przez strażaka Leszka Grzywaczewskiego, odnaleziono po 80 latach. To niezwykłe świadectwo tamtych czasów i ważnych historii rodzinnych.

Styczniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 31 stycznia)

16 stycznia

  • Teściowie
  • Bezwstydne

17 stycznia

  • The Angry Birds Movie
  • The Angry Birds Movie 2

18 stycznia

  • Księżna

19 stycznia

  • Rycerz Siedmiu Królestw, odc. 1
  • American Monster XIII, odc. 1-10

20 stycznia

  • The Cult of the Real Housewife, odc. 1-3

22 stycznia

  • Outback Opal Hunters VIII, odc. 1-20
  • Przetrzymać tę miłość
  • Jeszcze piękniej

GramTV przedstawia:

23 stycznia

  • Mrugnij dwa razy
  • Tripped Up
  • Mel Brooks: 99-latek!, odc. 1-2

24 stycznia

  • Napięta struna

25 stycznia

  • Valmont

27 stycznia

  • Sign of psychopath X, odc. 1-11
  • 33 zdjęcia z Getta

29 stycznia

  • Ella i John
  • A potem się zobaczy

30 stycznia

  • Niemożliwa dziewczyna
  • Koszmar minionego lata (2025)
  • Koszmar minionego lata (1997)
  • Azyl

31 stycznia

  • The Killer's Game

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

