HBO Max kończy styczeń z dwoma kinowymi hitami. Do tego szykuje wielką serialową premierę

HBO Max kolejny raz udowadnia, że jest jedną z najlepszych platform streamingowych na rynku. Serwis zaprezentował listę swoich nowości na drugą połowę stycznia, a subskrybenci już mogą zacierać ręce i planować seanse filmów prosto z kin. Właśnie dzisiaj na platformie zadebiutowała jedna z najlepszych polskich komedii ostatnich lat, czyli Teściowie 3. Kolejną dużą premierą jest horror Koszmar minionego lata, a warto również zainteresować się takimi tytułami, jak Azyl, Mrugnij dwa razy, czy Bezwstydne. Z kolei na początku następnego tygodnia zadebiutuje Rycerz Siedmiu Królestw, czyli nowy serial z uniwersum Gry o tron. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

HBO Max – premiery na drugą połowę stycznia 2026

Seriale:

Rycerz Siedmiu Królestw (A Knight of the Seven Kingdoms) - Sto lat przed „Grą o tron” żyli Ser Duncan Wysoki i jego giermek Egg.

Filmy:

Teściowie 3 - W trzeciej części komediowego hitu rodzina zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!

(Wunderschoner) - Film o kobietach i mężczyznach, którzy próbują znaleźć wspólny język. Mrugnij dwa razy (Blink Twice) - Frida dołącza do miliardera Slatera Kinga na rajskiej wyspie, lecz dziwne wydarzenia każą jej kwestionować rzeczywistość.

- 14-letni Olmo opiekuje się chorym ojcem, lecz zaproszenie na imprezę od sąsiadki Niny prowadzi go ku noc pełnej chaosu. Tripped Up - Czwórka przyjaciół wyrusza na festiwal jedzenia w Nowym Jorku. Droga pełna przygód i niespodzianek wystawi ich więź na próbę.

- Milos Forman opowiada historię Valmonta i markizy de Merteuil, splecionych diabelskim zakładem – ona pragnie zemsty, on zaspokojenia żądz. Ella i John (The Leisure Seeker) - Helen Mirren oraz Donald Sutherland jako kochankowie, którzy próbują odnaleźć utraconą radość życia.

Dokumenty:

Mel Brooks: 99-latek! (Mel Brooks: the 99 Year Old Man) - Szerokie, a zarazem intymne spojrzenie na legendarnego komika, pisarza i reżysera Mela Brooksa.

Styczniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 31 stycznia)

16 stycznia