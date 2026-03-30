HBO już zdecydowało. Harry Potter jeszcze nie wystartował, ale drugi sezon już powstaje

Jeszcze przed premierą pierwszych odcinków ruszają prace nad kontynuacją jednego z największych seriali nadchodzących lat. HBO nie tylko wierzy w ten projekt, ale też… obawia się, że młodzi aktorzy zbyt szybko dorosną.

W świecie popkultury rzadko zdarzają się sytuacje, w których los serialu wydaje się przesądzony jeszcze przed jego debiutem. Boleśnie przekonali się o tym twórcy nowego serialu ze świata Star Treka, którzy mieli “w ręku” dwa sezony, ale trzeci już nie powstanie. W przypadku serialu Harry Potter sytuacja jest odwrotna – twórcy nie muszą dopiero zdobywać sympatii widzów, bo już teraz pracują nad kontynuacją. Do zaadaptowania jest bowiem ogrom materiału. HBO nie tylko wierzy w ten projekt – ono już inwestuje w jego przyszłość. Harry Potter – ruszają prace nad drugim sezonem serialu HBO Szef stacji, Casey Bloys, ujawnił coś, co było raczej do przewidzenia – choć pierwszy sezon nie miał jeszcze premiery, prace nad drugim są już w toku. Scenariusz kolejnej odsłony powstaje, co jasno pokazuje, że dla HBO nie jest to eksperyment, a długofalowa inwestycja.

Twórcy mają też bardzo konkretny plan na rozwój historii. Serial ma być wierną adaptacją książek autorstwa J.K. Rowling, a każdy sezon opowie wydarzenia z jednego tomu. To oznacza, że już na starcie mówi się o siedmiu sezonach – a potencjalnie nawet większej liczbie, jeśli HBO zdecyduje się rozbudować niektóre części lub sięgnąć po dodatkowe materiały, takie jak teatralne Harry Potter i przeklęte dziecko. Bloys podkreślił również, że jednym z powodów przyspieszenia prac nad kolejnym sezonem jest wiek młodych aktorów – produkcja chce uniknąć zbyt dużych przerw między kolejnymi odsłonami, by zachować spójność wizualną bohaterów. Jednocześnie zaznaczył, że nie należy spodziewać się corocznych premier:

Chcemy uniknąć dużej przerwy, zwłaszcza że dzieci szybko dorastają. To nie będzie serial wypuszczany co roku, bo jest zbyt duży i zbyt ambitny. Ale scenariusz do drugiego sezonu już powstaje. Pierwsze materiały promocyjne sugerują bardzo wierne podejście do źródła – widzieliśmy już sceny inspirowane Harry Potter i Kamień Filozoficzny, w tym moment otrzymania listu z Hogwartu czy podróż Ekspresem do szkoły magii. W roli młodego czarodzieja zobaczymy Dominic McLaughlin. Na ekranie towarzyszyć będą mu Alastair Stout jako Ron Weasley oraz Arabella Stanton jako Hermiona Granger. W obsadzie znaleźli się także doświadczeni aktorzy, m.in. John Lithgow jako Albus Dumbledore czy Nick Frost jako Hagrid. Zdjęcia realizowane są w słynnym studiu Warner Bros. Studios Leavesden, czyli tym samym miejscu, w którym powstawały filmowe przygody młodego czarodzieja. Wszystko wskazuje więc na to, że HBO nie tylko chce odtworzyć magię znaną z książek i filmów, ale zbudować wokół niej wieloletni, rozbudowany projekt. A skoro drugi sezon powstaje jeszcze przed premierą pierwszego, trudno mieć wątpliwości – to dopiero początek.

