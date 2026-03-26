Elijah Wood nie może już słuchać hitu zespołu Metallica. To przez jego syna...

Syn Elijaha Wooda zniechęcił go do słuchania Enter Sandman zespołu Metallica.

Elijah Wood przyznał, że nie jest już w stanie słuchać jednego z największych hitów zespołu Metallica – Enter Sandman. Powód jest dość nietypowy i ma związek z jego kilkuletnim synem. Elijah Wood nie może już słuchać Enter Sandman W wywiadzie dla NME, aktor znany między innymi z serii Władca Pierścieni, wyjaśnił, że wszystko zaczęło się, gdy jego syn miał około czterech lat:

To konkretnie przez mojego syna. Miał jakieś cztery lata, kiedy puściłem mu ten utwór i przez bardzo długi czas był to jedyny kawałek, którego chciał słuchać. Aktor dodał, że mimo nieco mrocznego klimatu, tekst piosenki nie jest szczególnie nieodpowiedni dla dziecka, co sprawiło, że pozwalał mu jej słuchać. Mimo przesytu hitem Metallici, Wood podkreśla, że od lat jest fanem muzyki rockowej i alternatywnej. Wspominał także swój pierwszy koncert, czyli występ The Smashing Pumpkins w 1996 roku w Los Angeles, podczas trasy promującej album Mellon Collie and the Infinite Sadness.

GramTV przedstawia:

Aktor obecnie promuje film Ready Or Not 2: Here I Come, sequel produkcji z 2019 roku. Obraz trafił do kin w USA 20 marca i według pierwszych danych zmierza w stronę sukcesu finansowego, zarabiając już ponad 11 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 14 milionów. Choć Wood nie chce już wracać do Enter Sandman, trudno zaprzeczyć, że utwór pozostaje jednym z najbardziej kultowych kawałków w historii rocka. Enter Sandman ukazał się 29 lipca 1991 roku jako zapowiedź legendarnego albumu Metallica (The Black Album). Utwór szybko stał się jednym z największych przebojów zespołu, trafiając do czołówek list przebojów w wielu krajach. W 2023 roku przekroczył miliard odtworzeń na Spotify, a według danych koncertowych był wykonywany na żywo ponad 1400 razy, co czyni go jednym z najczęściej granych utworów w dorobku Metallici. Sam Black Album okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym. Zdobył między innymi status podwójnej diamentowej płyty w USA (ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy) oraz wielokrotne platynowe wyróżnienia na całym świecie.