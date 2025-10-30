Hazbin Hotel – drugi sezon zadebiutował na Prime Video. Co dalej z serią?

„Hazbin Hotel” powraca po niemal dwóch latach od premiery pierwszego sezonu. Stworzony przez Vivienne Medrano serial opowiada o Charlie, księżniczce Piekła, która pragnie zreformować grzeszników i ograniczyć przeludnienie swojego królestwa. W tym celu otwiera tytułowy hotel, by jego mieszkańcy mogli „wymeldować się” prosto do Nieba.

Hazbin Hotel – plan premier i szczegóły nowego sezonu

Drugi sezon rozpoczyna się po zwycięstwie Charlie nad armią Niebios. Hotel tętni życiem i przyciąga nowych gości, choć wielu z nich nie ma czystych intencji. Tym razem twórcy skupiają się na konsekwencjach sukcesu bohaterki, wprowadzając do historii więcej chaosu, humoru i piekielnych intryg.