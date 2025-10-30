Zaloguj się lub Zarejestruj

Hazbin Hotel – drugi sezon zadebiutował na Prime Video. Co dalej z serią?

Mikołaj Berlik
2025/10/30 20:00
0
0

Serial Vivienne Medrano powraca z nowymi odcinkami.

„Hazbin Hotel” powraca po niemal dwóch latach od premiery pierwszego sezonu. Stworzony przez Vivienne Medrano serial opowiada o Charlie, księżniczce Piekła, która pragnie zreformować grzeszników i ograniczyć przeludnienie swojego królestwa. W tym celu otwiera tytułowy hotel, by jego mieszkańcy mogli „wymeldować się” prosto do Nieba.

Hazbin Hotel
Hazbin Hotel

Hazbin Hotel – plan premier i szczegóły nowego sezonu

Drugi sezon rozpoczyna się po zwycięstwie Charlie nad armią Niebios. Hotel tętni życiem i przyciąga nowych gości, choć wielu z nich nie ma czystych intencji. Tym razem twórcy skupiają się na konsekwencjach sukcesu bohaterki, wprowadzając do historii więcej chaosu, humoru i piekielnych intryg.

Nowe odcinki trafiają na Prime Video w parach, co tydzień w środy. Pierwsze dwa zadebiutowały 29 października, kolejne pojawią się 5, 12 i 19 listopada. W sumie sezon liczy osiem epizodów, z finałem zaplanowanym na połowę listopada.

GramTV przedstawia:

Podczas zeszłorocznego Comic-Conu Medrano potwierdziła, że platforma zamówiła już trzeci i czwarty sezon serialu. Oznacza to, że piekielna saga o Charlie i jej hotelu potrwa jeszcze długo, ku radości fanów animacji z mrocznym humorem.

Źródło:https://www.thewrap.com/hazbin-hotel-season-2-episodes-how-many-release-time/

Tagi:

Popkultura
serial
Amazon
serial animowany
seriale
Amazon Prime
Amazon Prime Video
Hazbin Hotel
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112