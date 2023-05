Darmowa gra z mechami powraca po latach. Hawken Reborn debiutuje dzisiaj

W przeciwieństwie do pierwowzoru. Zdaniem twórców przejście na PvE obniża barierę wejścia dla ludzi, którzy mogą zobaczyć grę PvP i zniechęcić się, myśląc, że nie mają umiejętności potrzebnych do zabawy ().

Zapewne niektórzy z Was doskonale pamiętają grę Hawken, której serwery zostały zamknięte ponad pięć lat temu. Teraz jednak produkcja doczekała się odrodzenia, a przynajmniej tak sugeruje tytuł nowej odsłony cyklu – Hawken Reborn – za którą odpowiada studio 505 Games . To nie koniec świetnych wieści, ponieważ gra debiutuje na rynku dzisiaj .

Oczywiście, nadal możemy spodziewać się dynamicznej rozgrywki z mechami w roli głównej. Każda z maszyn ma zapewniać inne doświadczenie, co można porównać do systemu klas postaci. Na start deweloperzy zaoferują nam 9 rodzajów broni, 6 misji oraz 5 różnych mechów. Z racji tego, iż tytuł zadebiutuje we wczesnym dostępie (Steam Early Access), studio planuje dodawać nową zawartość w przyszłości, w tym chociażby kooperacyjny tryb dla kilku graczy.

Miłośników oryginału może zaniepokoić fakt, iż Hawken Reborn zaoferuje mikrotransakcje, które umożliwią przyspieszenie rozwoju swojego mecha. Deweloperzy uspokajają: