Harrison Ford skomentował porażkę nowego Indiany Jonesa. „Zdarza się”

Zdarza się. Byłem tą osobą, która czuła, że jest inna historia do opowiedzenia. Kiedy [Indy] doznał konsekwencji życia, chciałem jeszcze jedną szansę, aby go podnieść i otrząsnąć z niego kurz. Chciałem zobaczyć, jak to dalej się potoczy, chociaż sama postać była pozbawiona już tego wigoru. Nadal cieszę się, że nakręciłem ten film.