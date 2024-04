Indiana Jones 5 to bardzo kosztowna porażka. Disney podliczył jakie straty przyniósł film

Koszty produkcji najnowszej odsłony przygód Indiany Jonesa były astronomiczne , chociaż Disney nigdy nie przyznał się oficjalnie ile wydał na ten film, bo chyba przeczuwał klapę i nie chciał ujawniać, jak dużą wpadkę zalicza. W każdym razie większość obserwatorów jest zgodna, że wydano na niego 290 mln dolarów. Chociaż jest też spora grupa, twierdząca że było to kilkadziesiąt mln dolarów więcej, czyli coś w okolicach 329 mln.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia zarobił na całym świecie zaledwie 384 miliony dolarów, co musi być dla Disneya prawdziwym ciosem, jeśli przypomnimy sobie, że poprzednie Królestwo Kryształowej Czaszki zgarnęło ponad 790 mln dolarów. Nic więc dziwnego, że pojawiły się głosy, iż ta znana franczyza wyczerpała swoja moc i znalazła się w ślepym zaułku.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia wielką porażką Disneya

Jak donosi Forbes, Disney stracił na najnowszym Indianie aż 134 mln, co kwalifikuje to widowisko do jednej z najbardziej spektakularnych porażek tej wytwórni.