Indiana Jones 5 i Mission: Impossible 7 to kolejne finansowe klapy. Filmy przyniosą spore straty

Widzowie nie chcą oglądać nowych odsłon popularnych niegdyś serii, a może to jednak wina zbyt dużych budżetów?

W momencie, gdy Barbie i Oppenheimer biją kolejne finansowe rekordy, o takim samym szczęście nie mogą marzyć producenci Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia, a także Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Obie produkcje nie cieszyły się dużą popularnością wśród widzów i według najnowszego raportu Variety przyniosą spore straty dla sowich wytwórni.

Indiana Jones 5 i Mission: Impossible 7 też przyniosą spore straty finansowe

Piąta część Indiany Jonesa zarobiła zaledwie 375 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 300 mln dolarów. Z kolei siódma odsłona Mission: Impossible zarobiła do tej pory na całym świecie 522,9 mln dolarów, ale koszty produkcji wyniosły 291 mln dolarów. Doliczając do tego przynajmniej 100 mln dolarów na marketing, wychodzi na to, że oba filmy stracą około 100 mln dolarów na swoich występach kinowych.