Hard West 2 zmierza na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Mroczna magia i rewolwery na konsolach

Wydawnictwo Klabater, wspólnie z Good Shepherd Entertainment i polskim studiem Ice Code Games, oficjalnie potwierdziło, że mroczny świat „Dziwnego Zachodu” rozszerza swoje granice. Jedna z najciekawszych polskich strategii ostatnich lat w końcu trafi na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Hard West 2 – tytuł pojawi się na konsolach

Twórcy Hard West 2 zaprezentowali już pierwszy zwiastun wersji konsolowej. W grze wcielamy się w postać Gina Cartera, legendarnego wyjętego spod prawa, którego ambicja doprowadziła do fatalnego w skutkach napadu na tajemniczy „Pociąg-Widmo”. Zamiast złota, Gin traci własną duszę, a naszym zadaniem jest jej odzyskanie. Aby tego dokonać, musimy poprowadzić bandę rewolwerowców przez zróżnicowane krainy – od mroźnych, zaśnieżonych pustkowi po opuszczone miasteczka pionierów. Na naszej drodze staną nie tylko inni bandyci, ale także teleportujące się wiedźmy i inne nadprzyrodzone istoty, które wymagają od gracza nie lada sprytu i planowania.