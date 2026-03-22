Hard West 2 zmierza na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Mroczna magia i rewolwery na konsolach

Mikołaj Berlik
2026/03/22 19:00
Zobaczyliśmy nowy zwiastun.

Wydawnictwo Klabater, wspólnie z Good Shepherd Entertainment i polskim studiem Ice Code Games, oficjalnie potwierdziło, że mroczny świat „Dziwnego Zachodu” rozszerza swoje granice. Jedna z najciekawszych polskich strategii ostatnich lat w końcu trafi na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Hard West 2 – tytuł pojawi się na konsolach

Twórcy Hard West 2 zaprezentowali już pierwszy zwiastun wersji konsolowej. W grze wcielamy się w postać Gina Cartera, legendarnego wyjętego spod prawa, którego ambicja doprowadziła do fatalnego w skutkach napadu na tajemniczy „Pociąg-Widmo”. Zamiast złota, Gin traci własną duszę, a naszym zadaniem jest jej odzyskanie. Aby tego dokonać, musimy poprowadzić bandę rewolwerowców przez zróżnicowane krainy – od mroźnych, zaśnieżonych pustkowi po opuszczone miasteczka pionierów. Na naszej drodze staną nie tylko inni bandyci, ale także teleportujące się wiedźmy i inne nadprzyrodzone istoty, które wymagają od gracza nie lada sprytu i planowania.

Kluczowym elementem wyróżniającym Hard West 2 na tle innych strategii turowych jest mechanika Brawury. Nagradza ona agresywny styl gry: każde zabójstwo odnawia punkty akcji bohatera, co pozwala na łączenie ataków w widowiskowe i zabójcze serie. System rozwoju postaci oparto na zbieraniu tajemniczych kart do gry – tworzenie z nich odpowiednich układów pokerowych odblokowuje unikalne zdolności dla członków naszej bandy. Gra stawia przed nami również trudne wybory moralne; odpowiednie zarządzanie relacjami z towarzyszami buduje ich lojalność, co przekłada się na realne wsparcie w trakcie dynamicznych pościgów konnych i widowiskowych napadów na pociągi.

Warto przypomnieć, że Hard West 2 zadebiutowało pierwotnie na PC w sierpniu 2022 roku. Na datę premiery konsolowych edycji musimy jeszcze poczekać.

