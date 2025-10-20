Halo Studios szykuje tytuł w stylu Fortnite’a. Nowa gra z serii może zadebiutować w 2026 roku

Seria Halo może wkrótce wejść w zupełnie nową erę. Według wiarygodnych doniesień, Halo Studios pracuje nad grą w formule live-service, która miałaby zadebiutować już w przyszłym roku. Informacje te pojawiły się tuż przed Halo World Championship 2025, podczas którego studio zapowiedziało prezentację nowego projektu.

Halo Studios – nowy projekt w drodze?

Jak podaje znany youtuber Rebs Gaming, który wcześniej ujawnił współpracę Virtuos przy remake’u Halo: Combat Evolved, studio odpowiedzialne za markę rozwija obecnie nową grę sieciową. Według jego źródeł ma to być tytuł w stylu Fortnite’a – oparty na stałej obsłudze i regularnych aktualizacjach, choć nie wiadomo jeszcze, czy pojawi się w nim tryb battle royale.