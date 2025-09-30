Halo na PlayStation? Zbliżający się pokaz może zmienić historię serii

Już 24 października podczas Halo World Championship poznamy zestaw nowych projektów związanych z marką. W tle powracają plotki o premierze na PS5.

Nadchodzące Halo World Championship może być jednym z najważniejszych wydarzeń w historii marki. Organizatorzy ogłosili, że 24 października 2025 roku na głównej scenie zaprezentują zestaw nowych projektów związanych z serią. Chwilę później odbędzie się panel dyskusyjny dla społeczności, który pozwoli bliżej przyjrzeć się kierunkowi, w jakim zmierza studio.

Halo – nowe projekty i możliwe przełamanie wyłączności

Zapowiedzi wpisują się w strategię rozwoju marki nakreśloną już w zeszłym roku przy okazji materiału „A New Dawn”. Twórcy wielokrotnie podkreślali, że pracują nad kilkoma projektami jednocześnie, a zbliżająca się impreza ma być momentem ujawnienia szczegółów. Według nich pokaz może zawierać przełomowe ogłoszenia dla całego uniwersum.