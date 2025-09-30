Zaloguj się lub Zarejestruj

Halo na PlayStation? Zbliżający się pokaz może zmienić historię serii

Mikołaj Berlik
2025/09/30 15:00
0
0

Już 24 października podczas Halo World Championship poznamy zestaw nowych projektów związanych z marką. W tle powracają plotki o premierze na PS5.

Nadchodzące Halo World Championship może być jednym z najważniejszych wydarzeń w historii marki. Organizatorzy ogłosili, że 24 października 2025 roku na głównej scenie zaprezentują zestaw nowych projektów związanych z serią. Chwilę później odbędzie się panel dyskusyjny dla społeczności, który pozwoli bliżej przyjrzeć się kierunkowi, w jakim zmierza studio.

Halo
Halo

Halo – nowe projekty i możliwe przełamanie wyłączności

Zapowiedzi wpisują się w strategię rozwoju marki nakreśloną już w zeszłym roku przy okazji materiału „A New Dawn”. Twórcy wielokrotnie podkreślali, że pracują nad kilkoma projektami jednocześnie, a zbliżająca się impreza ma być momentem ujawnienia szczegółów. Według nich pokaz może zawierać przełomowe ogłoszenia dla całego uniwersum.

GramTV przedstawia:

Równocześnie w sieci coraz głośniej mówi się o możliwej ekspansji Halo na nowe platformy. W systemach Xbox API dataminerzy odkryli wzmianki o kompatybilności z PlayStation oraz integracji z usługą PlayFab, obsługującą matchmaking i postępy cross-platformowe. W danych pojawiły się także sugestie dotyczące potencjalnej bety multiplayer, która mogłaby być związana z projektem o nazwie Eker.

Jeśli przecieki znajdą potwierdzenie, byłby to bezprecedensowy krok – Halo od ponad dwóch dekad kojarzone jest niemal wyłącznie z konsolami Xbox. Przeniesienie marki na PlayStation oznaczałoby nowy etap w jej historii i mogłoby znacząco poszerzyć grono odbiorców. Wszystko wskazuje na to, że październikowy pokaz będzie obowiązkowym punktem dla fanów serii.

Źródło:https://twistedvoxel.com/halo-studios-to-reveal-multiple-new-projects-at-halo-world-championship-on-october-24/

Tagi:

News
zapowiedź
plotka
strzelanka
Halo
pokaz
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112