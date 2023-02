Halo Infinite – zapowiedź 3 sezonu na specjalnym trailerze

Wszyscy gracze Halo Infinite z pewnością wyczekują kolejnego sezonu zmagań. Twórcy z 343 Industries podzielili się nowym wideo, poświęconym prezentacji nadciągających zmian.

Halo Infinite: Echoes Within – trailer

Przypomnijmy, że trzeci sezon w Halo Infinite wystartuje już 7 marca. Wraz z aktualizacją w grze pojawi się sporo nowości. Gracze mogą liczyć na nowego, 100-poziomowego battle passa, trzy dodatkowe mapy, kolejny tryb rozgrywki oraz nowe wyposażenie i masę przedmiotów kosmetycznych. Trzeba przyznać, że aktualizacja zatytułowana Echoes Within prezentuje się naprawdę syto.



Na koniec przypomnijmy, że Halo Infinite dostępne jest na PC oraz konsole Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja znajduje się również w usłudze Xbox Game Pass. Zachęcamy również do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Halo Infinite – Master Chief znowu na służbie.