Halo zacznie od nowa – przejście na Unreal Engine i... battle royale?

Schreier uważa, że na ten moment deweloperzy nie pracują nad żadną zawartością, która byłaby przeznaczona dla pojedynczego gracza (single-player). Co więcej, dziennikarz potwierdził, iż powstaje Tatanka. Jest to kodowa nazwa dla trybu battle royale, który miałby się pojawić w grze Halo Infinite. Miał on jednak ewoluować w różnych kierunkach – nie wiemy jednak, co to dokładnie oznacza, ale niewykluczone, że projekt przemieni się w osobną grę.