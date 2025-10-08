Zaloguj się lub Zarejestruj

Halloweenowy klimat w Humble Choice. W zestawie m.in. survival, horror i RPG

Mikołaj Berlik
2025/10/08 13:00
Poznaliśmy zestaw 8 gier.

Poznaliśmy pełny zestaw gier dostępnych w Humble Choice na październik 2025. Najnowsza paczka subskrypcyjna od Humble Bundle łączy survivale, RPG i klasyczne shooter.

Humble Choice
Humble Choice

Humble Choice – gry dostępne w październiku 2025

Wśród tytułów znalazły się zarówno duże, znane produkcje, jak i mniejsze perełki z bardzo dobrymi opiniami na Steamie. Oto pełna lista:

  • Atomic Heart – strzelanka osadzona w alternatywnym Związku Radzieckim, łącząca klimat retrofuturyzmu z dynamiczną akcją.
  • V Rising – survival z elementami RPG, w którym wcielamy się w wampira próbującego przetrwać w gotyckim świecie.
  • System Shock – remake kultowego klasyka z 1994 roku, który powrócił w nowoczesnej oprawie graficznej.
  • Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – spokojna symulacja życia na farmie.
  • Cryptmaster – nietypowe RPG, w którym walka i eksploracja opierają się na słowach.
  • Shogun Showdown – taktyczny roguelike 2D, który zdobył 95% pozytywnych ocen na Steamie.
  • Hotel Renovator – symulator odnawiania i prowadzenia hotelu.
  • Caravan SandWitch – przygodowa gra eksploracyjna osadzona na pustynnym świecie.

GramTV przedstawia:

Subskrypcja Humble Choice kosztuje 12,99 euro (około 55 zł miesięcznie). Obecny zestaw gier można odebrać do 4 listopada 2025 roku do godziny 18:59 czasu polskiego. Wszystkie tytuły dostępne są w postaci kodów Steam.

PC
Steam
promocja
Humble Bundle
promocje
subskrypcja
Humble Choice
Mikołaj Berlik
