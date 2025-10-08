Halloweenowy klimat w Humble Choice. W zestawie m.in. survival, horror i RPG

Poznaliśmy pełny zestaw gier dostępnych w Humble Choice na październik 2025. Najnowsza paczka subskrypcyjna od Humble Bundle łączy survivale, RPG i klasyczne shooter.
Humble Choice – gry dostępne w październiku 2025
Wśród tytułów znalazły się zarówno duże, znane produkcje, jak i mniejsze perełki z bardzo dobrymi opiniami na Steamie. Oto pełna lista:
- Atomic Heart – strzelanka osadzona w alternatywnym Związku Radzieckim, łącząca klimat retrofuturyzmu z dynamiczną akcją.
- V Rising – survival z elementami RPG, w którym wcielamy się w wampira próbującego przetrwać w gotyckim świecie.
- System Shock – remake kultowego klasyka z 1994 roku, który powrócił w nowoczesnej oprawie graficznej.
- Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – spokojna symulacja życia na farmie.
- Cryptmaster – nietypowe RPG, w którym walka i eksploracja opierają się na słowach.
- Shogun Showdown – taktyczny roguelike 2D, który zdobył 95% pozytywnych ocen na Steamie.
- Hotel Renovator – symulator odnawiania i prowadzenia hotelu.
- Caravan SandWitch – przygodowa gra eksploracyjna osadzona na pustynnym świecie.
