Halloweenowy klimat w Humble Choice. W zestawie m.in. survival, horror i RPG

Poznaliśmy pełny zestaw gier dostępnych w Humble Choice na październik 2025. Najnowsza paczka subskrypcyjna od Humble Bundle łączy survivale, RPG i klasyczne shooter.

Humble Choice – gry dostępne w październiku 2025

Wśród tytułów znalazły się zarówno duże, znane produkcje, jak i mniejsze perełki z bardzo dobrymi opiniami na Steamie. Oto pełna lista: