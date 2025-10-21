Zaloguj się lub Zarejestruj

Halloweenowa wyprzedaż w Epic Games Store. Gry na PC taniej nawet o 90%

Patrycja Pietrowska
2025/10/21 18:00
0

Epic Games Store wystartował z halloweenową wyprzedażą gier na PC.

Zbliżające się Halloween to okazja również dla graczy. Epic Games Store wystartował bowiem z wyprzedażą gier na PC, które kupimy nawet o 90% taniej. Halloweenowa wyprzedaż potrwa do 3 listopada 2025 roku.

Gry na PC taniej z okazji Halloween. Wyprzedaż w Epic Games Store

Żadnych psikusów, same korzyści! Halloweenowa wyprzedaż Epic Games: do 3 listopada o 17:00 czasu polskiego wyjątkowe rabaty nawet do 80%. Otrzymuj 20% zwrotu z Nagrodami Epic. – czytamy na stronie Epic Games Store.

GramTV przedstawia:

Epic Games Store ruszył z kolejną wyprzedażą gier. Tym razem sklep przygotował atrakcyjne oferty na gry z okazji Halloween. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty.

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/sales-and-specials/halloween-sale

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

