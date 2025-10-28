Zaloguj się lub Zarejestruj

Halloweenowa wyprzedaż na Steam. Gry na PC w promocyjnych cenach

Patrycja Pietrowska
2025/10/28 18:00
Upiorne zniżki z okazji Halloween.

Wystartowała już Halloweenowa promocja na platformie Steam. W ramach wyprzedaży możemy uzupełnić cyfrowe biblioteki gier o kolejne tytuły dostępne w niższych cenach. Dom Strachów 4 to świetna okazja ku temu, by nadrobić zaległości.

Dom Strachów 4 – Steam
Dom Strachów 4 na Steam. Wyprzedaż gier na PC z okazji Halloween

Uważajcie na zniżki na upiorne, przerażające i mroczne gry już teraz do 3 listopada o 19:00 czasu polskiego.
Halloween nadciąga wielkimi krokami, a to oznacza, że kolejna platforma oferuje z tej okazji wyprzedaż gier na PC. W ramach Domu Strachów 4 na Steamie gracze mogą spodziewać się „upiornych zniżek”, z których skorzystają do 3 listopada 2025 roku. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://store.steampowered.com/category/scream

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

