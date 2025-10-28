Halloweenowa wyprzedaż na Steam. Gry na PC w promocyjnych cenach

Wystartowała już Halloweenowa promocja na platformie Steam. W ramach wyprzedaży możemy uzupełnić cyfrowe biblioteki gier o kolejne tytuły dostępne w niższych cenach. Dom Strachów 4 to świetna okazja ku temu, by nadrobić zaległości.
Dom Strachów 4 na Steam. Wyprzedaż gier na PC z okazji Halloween
Uważajcie na zniżki na upiorne, przerażające i mroczne gry już teraz do 3 listopada o 19:00 czasu polskiego.
Halloween nadciąga wielkimi krokami, a to oznacza, że kolejna platforma oferuje z tej okazji wyprzedaż gier na PC. W ramach Domu Strachów 4 na Steamie gracze mogą spodziewać się „upiornych zniżek”, z których skorzystają do 3 listopada 2025 roku. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- The Quarry – 40,35 zł (zamiast 269 zł)
- Cronos: The New Dawn – 195,49 zł (zamiast 229,99 zł)
- DayZ – 114,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Project Zomboid – 49,57 zł (zamiast 73,99 zł)
- Arizona Sunshine – 23,70 zł (zamiast 79 zł)
- The Forest – 17,27 zł (zamiast 71,99 zł)
- Sons Of The Forest – 44,47 zł (zamiast 138,99 zł)
- Blood Typers – 43,26 zł (zamiast 57,69 zł)
- Birth – 17,99 zł (zamiast 39,99 zł)
- V Rising – 80,99 zł (zamiast 161,99 zł)
- Phasmophobia – 68,99 zł (zamiast 91,99 zł)
- Killer Frequency – 27,99 zł (zamiast 139,99 zł)
- Scarlet Hollow – 74,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- Love, Ghostie – 59,79 zł (zamiast 91,99 zł)
- Darkest Dungeon – 11,24 zł (zamiast 74,99 zł)
- Hollow Knight – 33,99 zł (zamiast 67,99 zł)
- Dead by Daylight – 28,79 zł (zamiast 71,99 zł)
- Hades – 39,09 zł (zamiast 114,99 zł)
- Cult of the Lamb – 44,99 zł (zamiast 89,99 zł)
- Dying Light – 29,99 zł (zamiast 149,99 zł)
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition – 65,99 zł (zamiast 199,99 zł)
- Little Nightmares – 22,25 zł (zamiast 89 zł)
- Don't Starve Together – 18,35 zł (zamiast 53,99 zł)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!