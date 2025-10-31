Zaloguj się lub Zarejestruj

Half-Life 3 z szybką premierą? Zwiastun nowej gry Valve jest już w przygotowaniu

Radosław Krajewski
2025/10/31 09:30
2
0

Czyżby wielka zapowiedź miała odbyć się na tegorocznym The Game Awards?

W sieci pojawiły się doniesienia, że trwają prace nad zwiastunem długo wyczekiwanego Half-Life’a 3. Choć Valve od lat milczy w sprawie kontynuacji kultowej serii, nowe pogłoski rozbudziły nadzieje, że projekt rzeczywiście istnieje i może być bliżej premiery, niż ktokolwiek się spodziewał.

Half-Life 2
Half-Life 2

Half-Life 3 – zwiastun gry już jest w przygotowaniu

Informacje pochodzą z najnowszego odcinka serii HLX Files autorstwa Tylera McVickera, twórcy znanego z analiz dotyczących gier Valve. Według niego, obecnie „krąży plotka, że trwają prace nad zwiastunem gry”.

W materiale McVicker podkreślił, że Valve ma zupełnie inne podejście do materiałów promocyjnych niż większość dużych, publicznych studiów.

Valve nie działa jak typowe duże studia. Ich zwiastuny nie są zapowiedziami na lata przed premierą – wyjaśnił McVicker.

Twórca przypomniał też, że w przypadku Half-Life: Alyx zapowiedź i premiera były od siebie oddzielone zaledwie kilkoma miesiącami. Gra została zapowiedziana w grudniu, a już w marcu następnego roku trafiła do sprzedaży. Według jego źródeł, podobny scenariusz może czekać Half-Life 3.

Gracze dostaną zapowiedź i premierę bardzo blisko siebie, podobnie jak w przypadku Alyx – dodał.

GramTV przedstawia:

Tym samym jeżeli Half-Life 3 miałby zostać zapowiedziany, najlepszym do tego momentem byłoby The Game Awards 2025. Premiery gry moglibyśmy więc spodziewać się na wiosnę 2026 roku.

McVicker zauważył również, że zbyt wczesne tworzenie zwiastunów często wymusza na deweloperach „fałszowanie” fragmentów rozgrywki, by zaprezentować coś, co nie jest jeszcze gotowe. Według jego słów Valve chce tego uniknąć i pokazuje swoje produkcje dopiero wtedy, gdy są w pełni grywalne.

Źródło:https://insider-gaming.com/half-life-3-trailer-rumoured-to-be-in-production/

Tagi:

News
zwiastun
Steam
Valve
FPS
strzelanka
Half-Life
Half-Life 3
Valve Software
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:54

No to mnie zawsze ciekawiło w wypadku Valve że oni nie działają jak typowe studio. Pracownicy np. mają dużą swobodę i Valve potrafiło np. zatrudnić kogoś kto pracował nad sprzętem dla sparaliżowanych graczy. Kontroler który można używać za pomocą głowy, szczęki, języka.

Co oznaczało że oni zawsze mogli pracować nad Half-Life 3 ale zawsze coś sprawiało że jednak nie spełniało to ich standardów i nie czuli presji wydania bo kasy im nie brakuje. 

Zresztą Alyx był takim fajnym projektem gdzie chcieli zrobić headset który poprawia to co robią headsety na rynku. LED dawał lepszy obraz a kontrolery miały śledzenie palców co pozwalało np. na naturalne interakcje z przedmiotami. I nadal gra była kompatybilna z innymi headsetami. 

I widać że po prostu wchodząc na VR zrobili grę pod VR która pokazała jak robić gry na VR. Bo Alyx to nadal jeden z najlepszych tytułów na tę platformę. 

Zawsze myślałem że HL3 zrobią jeżeli wymyślą coś rewolucyjnego. W HL1 zrobili fabułę. W HL2 wykorzystali fizykę do gameplayu. W HL:A zrobili postępy jeżeli chodzi o VR. Zakładałem że HL3 w ich głowach też ma wywrócić utarte schematy. 

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 09:52

Byłoby ciekawie. Jednak czasy się zmieniły. Obawiam się że najnowsza odsłona tej gry nie dostałaby równie ciepłego przyjęcia jak poprzedniczka.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112