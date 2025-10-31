Half-Life 3 z szybką premierą? Zwiastun nowej gry Valve jest już w przygotowaniu

Czyżby wielka zapowiedź miała odbyć się na tegorocznym The Game Awards?

W sieci pojawiły się doniesienia, że trwają prace nad zwiastunem długo wyczekiwanego Half-Life’a 3. Choć Valve od lat milczy w sprawie kontynuacji kultowej serii, nowe pogłoski rozbudziły nadzieje, że projekt rzeczywiście istnieje i może być bliżej premiery, niż ktokolwiek się spodziewał. Half-Life 3 – zwiastun gry już jest w przygotowaniu Informacje pochodzą z najnowszego odcinka serii HLX Files autorstwa Tylera McVickera, twórcy znanego z analiz dotyczących gier Valve. Według niego, obecnie „krąży plotka, że trwają prace nad zwiastunem gry”.

W materiale McVicker podkreślił, że Valve ma zupełnie inne podejście do materiałów promocyjnych niż większość dużych, publicznych studiów. Valve nie działa jak typowe duże studia. Ich zwiastuny nie są zapowiedziami na lata przed premierą – wyjaśnił McVicker. Twórca przypomniał też, że w przypadku Half-Life: Alyx zapowiedź i premiera były od siebie oddzielone zaledwie kilkoma miesiącami. Gra została zapowiedziana w grudniu, a już w marcu następnego roku trafiła do sprzedaży. Według jego źródeł, podobny scenariusz może czekać Half-Life 3. Gracze dostaną zapowiedź i premierę bardzo blisko siebie, podobnie jak w przypadku Alyx – dodał.

Tym samym jeżeli Half-Life 3 miałby zostać zapowiedziany, najlepszym do tego momentem byłoby The Game Awards 2025. Premiery gry moglibyśmy więc spodziewać się na wiosnę 2026 roku. McVicker zauważył również, że zbyt wczesne tworzenie zwiastunów często wymusza na deweloperach „fałszowanie” fragmentów rozgrywki, by zaprezentować coś, co nie jest jeszcze gotowe. Według jego słów Valve chce tego uniknąć i pokazuje swoje produkcje dopiero wtedy, gdy są w pełni grywalne.

