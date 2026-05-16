Zagubione kontrolery od Valve

Producent oferuje rekompensatę za pomyłkę w adresie dostawy.

Według wiadomości od Pomocy Technicznej Steam, udostępnionej na Reddicie, lpkalny przewoźnik poinformował firmę Valve, że niewielka liczba paczek została błędnie skierowana do Wielkiej Brytanii zamiast do docelowych klientów.

„W ramach podziękowania za cierpliwość”, jak głosi wiadomość, Valve zaoferowało dodanie dowolnej gry do biblioteki Steam użytkownika.

Następnie pojawiła się lekko mówiąc satysfakcjonująca rekompensata za nieoczekiwane opóźnienie.

W wiadomości zalecono kupującemu dalsze sprawdzanie śledzenia GLS w celu uzyskania najnowszych informacji o dostawie.

Pomoc Techniczna Steam przekazała, że przewoźnik pracuje nad przekierowaniem przesyłek na odpowiednie adresy.

Oferta dotyczy wyłącznie edycji standardowych, więc pakiety, edycje deluxe i inne ulepszone wersje nie są objęte promocją.

Użytkownik Reddita napisał, że jako darmową grę wybrał Forza Horizon 6.

Jeśli więc Twój Steam Controller jeszcze nie dotarł, być może warto sprawdzić stronę śledzenia przesyłki.

Twoja paczka może nie być jedynie opóźniona lokalnie. Mogła zostać wysłana do niewłaściwego kraju.