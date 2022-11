Half-Life 2 ma dziś urodziny! Od premiery produkcji Valve minęło już 18 lat

Fani serii Half-Life mają dziś powody do świętowania. Równo 18 lat temu – 16 listopada 2004 roku – na rynku zadebiutowała bowiem druga odsłona wspomnianego cyklu. Produkcja Valve to kultowy dziś tytuł, który uważany jest za jedną z najlepszych gier wszech czasów. Dlatego też postanowiliśmy uczcić jej kolejne urodziny i przygotować krótki jubileuszowy wpis, w którym wspominamy przygody Gordona Freemana.

Mija 18 lat od premiery gry Half-Life 2

Half-Life 2 jest bezpośrednią kontynuacją wydanej w 1998 roku gry Half-Life. Sequel ponownie pozwala graczom wcielić się we wspomnianego wyżej Gordona Freemana. Akcja produkcji ma natomiast miejsce w fikcyjnym mieście o nazwie City 17 położonym we Wschodniej Europie. Świat został opanowany przez rasę obcych zwaną Kombinatem, a walkę z najeźdźcą prowadzi Ruch Oporu, którego członkowie uważają Freemana za żywą legendę. W trakcie rozgrywki bohater – pracujący dla sekretnej rządowej agencji – dołącza do Rebeliantów i spotyka postacie znane z poprzedniej odsłony serii.



Podczas zabawy Half-Life 2 pozwala graczom zapoznać z 12 rozbudowanymi etapami rozgrywającymi się w różnych częściach City 17, a nawet na jego przedmieściach. W trakcie rozgrywki użytkownicy muszą mierzyć się z wrogami, a także rozwiązywać różnego rodzaju łamigłówki. Na drodze bohatera stają też liczne postacie niezależne. Przez większość historii protagonista musi radzić sobie sam, ale w niektórych momentach bohater wspierany jest również przez sojuszników.



Half-Life 2 spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony recenzentów, jak i samych graczy. Produkcja była chwalona m.in. za zaawansowany silnik graficzny oraz fizyczny, a także za warstwę fabularną. Jak wspomnieliśmy wyżej, przygody Gordona Freemana do dziś uważana są za jedną z najlepszych gier wszech czasów, a sam tytuł dostępny jest obecnie nie tylko na komputerach osobistych, ale także na konsolach PlayStation 3, Xbox i Xbox 360 oraz urządzeniach mobilnych z systemem Android.