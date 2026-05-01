Hades 3 czy nowa marka? Twórcy Hades 2 rozpoczynają kolejny projekt

Informacja o rekrutacji to pierwszy sygnał, że studio myśli o kolejnej produkcji po zakończeniu prac nad wersją 1.0 i portami Hades 2 . Twórcy nie zdradzają jednak, czy chodzi o kontynuację popularnej serii, czy zupełnie nowy projekt. Społeczność graczy jest w tej kwestii wyraźnie podzielona. Część fanów liczy na powstanie Hades 3, widząc w tym naturalny krok po sukcesie dwóch odsłon. Inni z kolei mają nadzieję, że studio wróci do bardziej eksperymentalnych projektów, takich jak Transistor czy Pyre .

Supergiant Games rozpoczyna przygotowania do kolejnego projektu po premierze Hades 2. Nowa oferta pracy sugeruje, że deweloperzy wchodzą w kolejny etap rozwoju, jednak przyszłość serii pozostaje niepewna.

Poszukujemy doświadczonego inżyniera ds. grafiki i animacji, który dołączy do naszego zespołu w San Francisco! Dołącz do nas i pomóż nam stworzyć kolejny projekt po grze „Hades II”. Oferta skierowana jest do osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych.

Warto wspomnieć, że jeszcze w 2025 roku twórcy podkreślali, że plany dotyczące kolejnej gry nie są przesądzone. Studio chciało najpierw skupić się na dopracowaniu Hades 2 oraz odpoczynku po intensywnym okresie produkcji. Obecnie wygląda na to, że wewnętrzne plany zaczynają się konkretyzować, choć oficjalnych zapowiedzi wciąż brakuje. Fani snują różne teorie – od klasycznego sequela, przez prequel osadzony w mitologii, aż po zupełnie nietypowe pomysły na rozwinięcie uniwersum.

Niestety, na oficjalne informacje ze strony Supergiant Games musimy jeszcze poczekać. Przypominamy, że Hades 2 znajduje się obecnie w ofercie abonamentu Xbox Game Pass.