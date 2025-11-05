Hades 2 otrzymuje nowy finał opowieści. Więcej dla Melinoe niż dla Zagreus?

Przypomnijmy, że w pierwszej wersji fabuły finałowy konflikt z Chronosem, centralnym przeciwnikiem i powodem dla którego bohaterka Melinoe całe życie spędziła na treningu, zostaje rozstrzygnięty nie przez nią, lecz przez jej brata, znanego z pierwszej części Zagreusa. To on cofał się w czasie i przekonywał tytana, aby odmienił swoje serce i los rodziny, co sprawiało, że wieloletnia droga Melinoe wydawała się sprowadzona do roli pobocznej sceny w opowieści o kimś innym.

W efekcie w zakończeniu widzieliśmy świat, w którym Melinoe dorasta w pełnej rodzinie z matką, ojcem i bratem u boku, wolna od tragedii wojny z Chronosem. Problem w tym, że zamiast faktycznego pokazania tych wspomnień i emocji, otrzymaliśmy jedynie krótki, niemal symboliczny przebłysk. Wielu graczy odbierało to jako zdradę narracyjną, która nie tylko podważała sens podróży bohaterki, ale i osłabiała emocjonalną siłę finału. Teraz jednak twórcy postanowili przepisać i rozszerzyć zakończenie, dodając nowe sceny i dialogi, które pozwalają graczowi naprawdę zobaczyć życie Melinoe po przemianie Chronosa, a nie tylko o nim usłyszeć.

Po obejrzeniu pierwotnego finału gracze mogą kontynuować rozgrywkę w trybie post-game, wykonując dodatkowe zadania, rozwijając relacje i ozdabiając The Crossroads. Jednak nie było możliwości powrotu do momentu przed oryginalnym zakończeniem. Najnowsza aktualizacja zmieniła tę sytuację. W grze pojawiło się nowe zaklęcie kotłowe, zatytułowane Returning to a Real Possibility i po jego rzuceniu Melinoe zostanie przeniesiona do czasu sprzed kluczowego finału, co pozwoli ponownie przejść przez końcowe sekwencje fabularne, ale tym razem z nowymi dialogami, scenami i retrospekcjami. Postęp gracza pozostaje zachowany (poza elementami, które mogą pojawić się wyłącznie po finale), więc nie trzeba będzie zaczynać gry od nowa.