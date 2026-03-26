Hack-and-slash, roguelike i manipulacja czasem. To właśnie Ascend to ZERO

Przenosimy się do roku 2225. Jesteśmy ostatnim przedstawicielem ludzkości i macie jedynie 30 sekund. Aczkolwiek jest pewien haczyk – w Ascend to ZERO możecie manipulować czasem. Spowalniać go tak, że niemal się zatrzymuje, a nawet kraść go swoim oponentom. I bardzo dobrze, bo taka umiejętność zdecydowanie może przydać się w produkcji, która sama siebie określa połączeniem gatunków hack-and-slash i roguelike. Zainteresowani? Premiera już 13 lipca 2026 roku.

Ascend to ZERO zmierza na konsole Xbox Series X|S oraz komputery PC jako tytuł wspierający usługę Xbox Play Anywhere i będzie dostępny w ramach Xbox Game Pass.

W tym hack-and-slashu typu roguelike, osadzonym w roku 2225, wcielasz się w ostatniego ocalałego przedstawiciela ludzkości, który cofa się w czasie, stając się silniejszym z każdą kolejną runem. Zaczynając z zaledwie 30 sekundami, wykorzystaj swoją zdolność manipulacji czasem, aby kraść go swoim wrogom, władaj potężną bronią oraz przedmiotami i doświadcz zawrotnego tempa progresji w miarę rozwoju Twojego buildu!