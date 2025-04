Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów wraca do kin. Prognozy wskazują na rekordowy powrót

To może być jeden z najchętniej oglądanych filmów ostatniego weekendu kwietnia.

Pod koniec lutego Disney i Lucasfilm ogłosiły, że z okazji 20-lecia Gwiezdnych wojen: Zemsty Sithów, kultowy film George’a Lucasa powróci do kin. Dla wielu fanów uniwersum Star Wars będzie to pierwsza okazja, aby obejrzeć tę produkcję w kinie. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie jest większe, niż przy niejednym premierowym filmie.

Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów – film powróci do kin i może przynieść rekordowe przychody

Według najnowszych prognoz finansowych Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów ma szansę zarobić w pierwszy weekend aż 15 milionów dolarów. Warto wspomnieć, że podczas ubiegłego weekendu tylko dwa filmy zarobiły więcej, czyli Minecraft oraz The King of Kings. Zaś pozostałe nowości, w tym Amator, Warfare, czy Przyjmij/Odrzuć musiały zadowolić się mniejszymi wpływami. To jedynie pokazuje, jak silną marką pozostają Gwiezdne wojny.