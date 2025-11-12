Gwiezdne wojny ujawniają prawdę o fundamentalnej zasadzie. Oto dlaczego Palpatine tak bardzo pragnął Anakina Skywalkera

Dzięki temu można zupełnie inaczej spojrzeć na relację uczeń-mistrz znaną z filmów.

Minęło już 26 lat, odkąd w uniwersum Gwiezdnych wojen wprowadzono Zasadę Dwóch – zasadę mówiącą, że wśród Sithów zawsze może być tylko dwóch: mistrz władający mocą i uczeń pragnący ją zdobyć. Choć w oryginalnej trylogii nie padało nawet słowo „Sith”, koncepcja ta na dobre zagościła w świecie Star Wars dzięki filmowi Mroczne Widmo z 1999 roku. Teraz jednak nowe źródło w uniwersum Lucasfilmu całkowicie zmienia sposób, w jaki rozumiemy tę zasadę. Zasada Dwóch staje się teraz jasna dla fanów Gwiezdnych wojen W powieści Mistrz Zła autorstwa Adama Christophera, której akcja rozgrywa się tuż po wydarzeniach z Zemsty Sithów, poznajemy Dartha Vadera pogrążonego w obsesji odnalezienia sposobu na przywrócenie do życia ukochanej Padmé. W jednej z kluczowych scen pojawia się wizja Mocy, w której Vader odkrywa prawdziwe znaczenie Zasady Dwóch – a wraz z nim czytelnicy otrzymują zupełnie nowe spojrzenie na naturę Sithów.

Okazuje się, że więź między mistrzem a uczniem nie jest relacją lojalności, lecz parazytarnym układem, w którym mistrz czerpie siłę z gniewu, nienawiści i strachu swojego ucznia. Im silniejsza jest nienawiść ucznia wobec mistrza, tym potężniejszy staje się sam Lord Sithów. Cytując słowa z książki: To uczeń czyni mistrza, a nie mistrz ucznia. Nowe odkrycie rzuca zupełnie inne światło na postać Palpatine’a i jego obsesję na punkcie Anakina Skywalkera. Okazuje się, że nie szukał Wybrańca jedynie po to, by uczynić z niego narzędzie swojej woli czy ewentualnego następcę. Chciał go dlatego, że nienawiść i potęga Anakina mogły uczynić samego Palpatine’a jeszcze silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej.

Ta interpretacja wyjaśnia również kilka niejasności z Zemsty Sithów – na przykład, dlaczego Palpatine wydawał się słabszy w starciu z Mace’em Windu, a potężniejszy w pojedynku z Yodą. W momencie walki z Windu nie miał jeszcze ucznia, natomiast z Yodą mierzył się już jako mistrz Dartha Vadera, karmiąc się jego gniewem. Co ciekawe, to także tłumaczy upadek Palpatine’a w Skywalker. Odrodzenie. Bez ucznia, który dostarczałby mu energii Ciemnej Strony, Imperator był zaledwie cieniem samego siebie – pozbawionym źródła swojej mocy. Nowa powieść nie tylko pogłębia mitologię Sithów, ale też całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegamy relację między Palpatinem a Vaderem. Wygląda na to, że Zasada Dwóch nigdy nie była tylko ograniczeniem – była narzędziem mocy, z którego Lordowie Sithów czerpali swoją prawdziwą siłę.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






