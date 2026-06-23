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Gwiazdy Hollywood spotkają kosmitów. Studio od Minionków szykuje nową animację science fiction

Jakub Piwoński
2026/06/23 12:00
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Timothée Chalamet i Selena Gomez użyczą głosów głównym bohaterom filmu Not Alone.

Studio Illumination, które stoi za sukcesami takich hitów jak Minionki, czy Super Mario Bros. ujawniło swój kolejny projekt. Tym razem będzie to animowane science fiction zatytułowane Not Alone. Największą atrakcją produkcji ma być obsada głosowa. W głównych rolach usłyszymy Timothée Chalamet oraz Selena Gomez.

Minionki i straszydła
Minionki i straszydła

Studio odpowiedzialne za serię Minionki da nam nową animację science fiction

Dla Chalameta będzie to pierwsza pełnoprawna rola w filmie animowanym. Aktor wcieli się w Joe'ego, zamkniętego w sobie mechanika rakietowego prowadzącego spokojne życie w odosobnieniu. Gomez zagra natomiast Fran, utalentowaną astrobotaniczkę pracującą nad pierwszą na świecie rakietą napędzaną roślinami. Fabuła skupi się na współpracy Joe'ego i Fran przy historycznym starcie eksperymentalnej rakiety. Między bohaterami szybko zacznie rodzić się uczucie, choć oboje mają problemy z nawiązywaniem relacji.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w domu Joe'ego ukrywa się trójka kosmitów: Dunk, Welly i Shirm. Niewielkie stworzenia uciekają przed międzyplanetarnym funkcjonariuszem prawa o imieniu Zandro i dochodzą do wniosku, że rakieta Fran może być ich jedyną szansą na powrót do domu.

GramTV przedstawia:

Film zapowiada się więc jako połączenie komedii, romansu i familijnego science fiction, czyli gatunków, w których Illumination czuje się najlepiej. Produkcję wyreżyserują osoby od lat związane z największymi sukcesami studia: Eric Guillon, Claire Dodgson oraz Jonathan Del Val. Nad projektem czuwa również Chris Meledandri, producent odpowiedzialny za rozwój całego imperium Minionków.

Premiera Not Alone została wyznaczona na 16 kwietnia 2027 roku. Dla Illumination będzie to jedna z pierwszych całkowicie nowych marek od lat, a nie kolejna odsłona istniejącej już serii. W obliczu gigantycznych sukcesów Minionków i Super Mario Bros. Film studio najwyraźniej liczy, że również tym razem uda się stworzyć nową franczyzę, która przyciągnie do kin miliony widzów. Tymczasem już w lipcu na ekrany kin wchodzi najnowsza odsłona serii Minionki, z ciekawym występem głosowym.

Źródło:https://variety.com/2026/film/global/timothee-chalamet-selena-gomez-animated-film-not-alone-1236787110/

Tagi:

Popkultura
film animowany
animacja
Illumination Entertainment
Timothée Chalamet
aktor głosowy
Illumination Studios
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Not Alone
aktorzy głosowi
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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