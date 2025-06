Gwiazda The Boys dzieli się z fanami przykrą wiadomością. Co dalej z jej karierą?

Gwiazda serialu The Boys, Erin Moriarty, wyznała w emocjonalnym poście na Instagramie, że niedawno zdiagnozowano u niej chorobę Gravesa-Basedowa – autoimmunologiczną chorobę tarczycy. Aktorka podkreśliła, jak ważne jest słuchanie własnego ciała i nielekceważenie objawów.

Gwiazda The Boys ujawnia, na co choruje

Choroba Gravesa-Basedowa objawia się nadczynnością tarczycy. Może prowadzić m.in. do utraty wagi, drżeń, zaburzeń rytmu serca, a w niektórych przypadkach do powikłań okulistycznych, jak wytrzeszcz oczu czy nadwrażliwość na światło. Nieleczona, prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, m.in. z sercem czy kośćmi. Aktorka napisała: