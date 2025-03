Gwiazda Stranger Things dołącza do nowego filmu z Godzillą i Kongiem. Nie, nie chodzi o Millie Bobby Brown

Modine, który zdobył popularność w latach 80. dzięki Full Metal Jacket, zasłynął rolą w Ptaśku, ostatnio był z kolei widziany w Oppenheimerze Christophera Nolana. Publiczność serialowa doskonale kojarzy go z serialu Stranger Things. Nie jest to pierwsza gwiazda serialu, która trafiła do Monsterverse – wcześniej do tego uniwersum trafiła już Millie Bobby Brown, czyli Jedenastka. Zdjęcia do nowego, trzeciego w kolejności filmu Godzilla vs. Kong rozpoczną się w kwietniu w Australii. Film najpewniej trafi do kina w lato 2026.