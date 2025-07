Gwiazda Squid Game u reżysera kultowego OldBoy'a. Zobacz zwiastun thrillera No Other Choice

W obsadzie znalazły się m.in. Cha Seung-won, Park Hee-soon, Yoon Ga-yi, Son Ye-jin oraz znany ze Squid Game Lee Byung-hun, który po raz pierwszy od dwóch dekad spotyka się z Parkiem ponownie na planie. Twórcy współpracowali przy filmie J.S.A. z 2000 roku. No Other Choice to też pierwszy film fabularny reżysera od czasu nagrodzonej w Cannes Podejrzanej oraz jego niedawnej przygody z HBO przy serialu Sympatyk z Robertem Downey’em Jr.

Park Chan-wook, znany z umiejętnego balansowania między przemocą, erotyką i moralnym niepokojem, opisuje No Other Choice jako swój „projekt pasji”, rozwijany od ponad dekady. Jeśli zwiastun to jakakolwiek wskazówka – we wrześniu szykuje się mocne uderzenie. My natomiast czekamy na na informacje o dacie polskiej premiery.