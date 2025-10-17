Gwiazda MCU wyrusza na bardzo osobistą podróż

Tym dokumentem Hemsworth kontynuuje współpracę z National Geographic.
Chris Hemsworth wystąpi w nowym dokumencie National Geographic, w którym pokaże bardzo osobistą stronę swojego życia. W filmie Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż aktor znany z roli Thora w MCU wyrusza wraz z ojcem Craigiem w podróż motocyklem po Australii. Towarzyszy im jednak trudne doświadczenie – u seniora rodu zdiagnozowano wczesne stadium choroby Alzheimera.
Chris Hemsworth wyrusza w Niezapomnianą podróż
Aktor już wcześniej występował w dokumentach od National Geographic, reżyserowanych przez Darrena Aranofsky’ego. Mowa oczywiście o serii Bez ograniczeń. Najnowsza produkcja ma być jednak o wiele bardziej osobista. Hemsworth mówi w pierwszym zwiastunie filmu:
Mój tata i ja wybieramy się w podróż, w przeszłość. Ma wczesne stadium choroby Alzheimera. Chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby mu pomóc.
Dokument pokazuje, jak wspomnienia mogą być kluczem do walki z demencją. Chris i jego ojciec odwiedzają miejsca, które pomagają Craigowi odzyskać fragmenty przeszłości, a nad ich relacją czuwa dr Suraj Samtani, specjalista od demencji z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, współpracujący z rodziną Hemsworthów od roku. Aktor przyznaje, że podróż, o której od dawna rozmawiali z ojcem, okazała się „znacznie głębszym i bardziej poruszającym doświadczeniem, niż się spodziewał”.
Za produkcję odpowiada m.in. Darren Aronofsky i Ari Handel. Reżyserem projektu jest Tom Barbor-Might. Premiera filmu Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż odbędzie się 23 listopada na kanale National Geographic, a dzień później trafi na Disney+ i Hulu.
