Gwiazda MCU wyrusza na bardzo osobistą podróż

Chris Hemsworth wystąpi w nowym dokumencie National Geographic, w którym pokaże bardzo osobistą stronę swojego życia. W filmie Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż aktor znany z roli Thora w MCU wyrusza wraz z ojcem Craigiem w podróż motocyklem po Australii. Towarzyszy im jednak trudne doświadczenie – u seniora rodu zdiagnozowano wczesne stadium choroby Alzheimera.

Chris Hemsworth wyrusza w Niezapomnianą podróż

Aktor już wcześniej występował w dokumentach od National Geographic, reżyserowanych przez Darrena Aranofsky’ego. Mowa oczywiście o serii Bez ograniczeń. Najnowsza produkcja ma być jednak o wiele bardziej osobista. Hemsworth mówi w pierwszym zwiastunie filmu: