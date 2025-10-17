Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiazda MCU wyrusza na bardzo osobistą podróż

Jakub Piwoński
2025/10/17 14:30
0
0

Tym dokumentem Hemsworth kontynuuje współpracę z National Geographic.

Chris Hemsworth wystąpi w nowym dokumencie National Geographic, w którym pokaże bardzo osobistą stronę swojego życia. W filmie Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż aktor znany z roli Thora w MCU wyrusza wraz z ojcem Craigiem w podróż motocyklem po Australii. Towarzyszy im jednak trudne doświadczenie – u seniora rodu zdiagnozowano wczesne stadium choroby Alzheimera.

Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż
Chris Hemsworth wyrusza w Niezapomnianą podróż

Aktor już wcześniej występował w dokumentach od National Geographic, reżyserowanych przez Darrena Aranofsky’ego. Mowa oczywiście o serii Bez ograniczeń. Najnowsza produkcja ma być jednak o wiele bardziej osobista. Hemsworth mówi w pierwszym zwiastunie filmu:

Mój tata i ja wybieramy się w podróż, w przeszłość. Ma wczesne stadium choroby Alzheimera. Chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby mu pomóc.

GramTV przedstawia:

Dokument pokazuje, jak wspomnienia mogą być kluczem do walki z demencją. Chris i jego ojciec odwiedzają miejsca, które pomagają Craigowi odzyskać fragmenty przeszłości, a nad ich relacją czuwa dr Suraj Samtani, specjalista od demencji z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, współpracujący z rodziną Hemsworthów od roku. Aktor przyznaje, że podróż, o której od dawna rozmawiali z ojcem, okazała się „znacznie głębszym i bardziej poruszającym doświadczeniem, niż się spodziewał”.

Za produkcję odpowiada m.in. Darren Aronofsky i Ari Handel. Reżyserem projektu jest Tom Barbor-Might. Premiera filmu Chris Hemsworth: Niezapomniana podróż odbędzie się 23 listopada na kanale National Geographic, a dzień później trafi na Disney+ i Hulu.

Źródło:https://deadline.com/2025/10/chris-hemsworth-dad-alzheimers-road-trip-remember-first-look-1236590000/

Popkultura
aktor
Chris Hemsworth
serial dokumentalny
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


