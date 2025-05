Gwiazda Hawkeye kozłem ofiarnym Marvela? Studio zrzuca na niego odpowiedzialność

Jeżeli rzeczywiście Disney i Marvel tak to zaplanowali, to kolejne gwiazdy powinny zastanowić się, czy chcą z nimi współpracować.

Po ciepło przyjętym debiucie Hawkeye’a na Disney+, który rozgrywał się w świątecznym klimacie i wprowadził Kate Bishop, graną przez Hailee Steinfeld do MCU, wydawało się, że kontynuacja jest tylko kwestią czasu. W poprzednich latach słyszeliśmy nawet plotki, że Marvel planuje nakręcić drugi sezon swojego serialu. Jednak nowe doniesienia wskazują, że przyszłość Hawkeye’a stanęła pod znakiem zapytania, głównie z powodu napięć między Jeremym Rennerem a Marvel Studios.

Hawkeye – Jeremy Renner stał się kozłem ofiarnym Marvela w kwestii drugiego sezonu serialu?

Niedawno informowaliśmy, że aktor opowiedział o swojej sytuacji z negocjacjami dotyczącymi jego powrotu do roli Clinta Bartona w drugim sezonie Hawkeye. Renner wyznał, że studio zaproponowało mu o połowę mniejszą stawkę niż w pierwszym sezonie. Gwiazdor nie winił za to Marvela, ale Disney, sądząc, że była to ich decyzja. Ostatecznie aktor odmówił propozycji i nie powróci do swojej superbohaterskiej roli.