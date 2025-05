Gwiazda Gry o tron przyznaje wprost: "nie obejrzałem całego serialu". I mam dobry powód

Są ludzie, których znam z planu, ale nigdy nie widziałem ich w serialu. W barze słyszę: 'Słyszałem, że byłeś świetny, muszę cię kiedyś obejrzeć'. A ja na to: 'Ty draniu, byłem w tym osiem lat!'. 'Byłeś dobrym czy złym?' – pytają. Cóż, to trudne pytanie.

McCann tłumaczy, że znał fabułę od podszewki: miał dostęp do scenariuszy, a na planie spędził przecież niemal dekadę. Do dziś nie widział niektórych scen z udziałem kolegów z obsady, mimo że zna ich prywatnie.

Nie miałem czasu. Próbowałem, ale ile to było, 90 godzin? Nie, nie oglądałem. Obejrzałem może pięć czy sześć odcinków. Nie wciągnąłem się, więc nie oglądałem też Rodu smoka. Chyba jeden odcinek i pomyślałem: 'Nie dam rady. Idę na żagle. Gram w golfa. Przepraszam, mam za dużo do zrobienia.

Rola Sandora Clegane’a należała do bardziej złożonych w całej serii. Brutalny wojownik, naznaczony przemocą ze strony brata, był jednocześnie bezwzględny i moralnie niejednoznaczny. Choć służył Joffreyowi Baratheonowi, pogardzał szlacheckimi tytułami i często wykazywał więcej człowieczeństwa niż wielu rycerzy Westeros. Fani szczególnie zapamiętali jego relację z Aryą Stark.

Tymczasem HBO kontynuuje rozwijanie uniwersum. Trzeci sezon Rodu smoka ma trafić do widzów w 2026 roku, podobnie zresztą jak prequel A Knight of the Seven Kingdoms. Oryginalna Gra o Tron dostępna jest na platformie Max.