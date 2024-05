Gwiazda Czasu krwawego księżyca w nowej roli. Apple TV+ pokazało zwiastun Fancy Dance

Apple TV+ w końcu pokazało zwiastun filmu zatytułowanego Fancy Dance, którego premiera utknęła na ponad rok. W roli głównej fenomenalna Lily Gladstone.

Fancy Dance był już pokazywany na Festiwalu Filmowym w Sundance w 2023 r., czyli pół roku przed premierą Czasu krwawego księżyca. Oba filmy łączy aktorka, Lily Gladstone, a wielu krytyków twierdzi, że występ w Fancy Dance nawet przerasta to co pokazała u Scorsese. Lily Gladstone w kolejnej wielkiej roli. Zwiastun filmu Fancy Dance Na szczęście teraz, po długim oczekiwaniu w końcu zobaczymy Fancy Dance, dla którego zaplanowano podwójną premierę. Widowisko trafi najpierw do wyselekcjonowanych kin w USA i stanie się to 21 czerwca, a następnie powędruje do Apple TV+, gdzie będzie dostępne od 26 czerwca.

Od zniknięcia siostry Jax (Lily Gladstone) opiekuje się swoją siostrzenicą Roki (Isabel Deroy-Olson), przeszukując rezerwat Seneca-Cayuga w Oklahomie. Każdą wolną minutę poświęca na poszukiwania zaginionej siostry, pomagając jednocześnie Roki w przygotowaniach do nadchodzącego pow-wow. To, co zaczyna się jako poszukiwania, stopniowo przeradza się w głębokie dochodzenie w sprawie złożoności i sprzeczności rdzennych kobiet poruszających się po skolonizowanym świecie, zdanych na łaskę zawodzącego systemu wymiaru sprawiedliwości.

GramTV przedstawia:

W rolach głównych występują: wielokrotnie nagradzana Lily Gladstone jako Jax i Isabel Deroy-Olson jako Roki, a także Ryan Begay, Crystle Lightning, Audrey Wasilewski i Shea Whigham. Fancy Dance wyreżyserowała początkująca reżyserka Erica Tremblay, debiutująca w filmie fabularnym po filmach krótkometrażowych i dokumentalnych Heartland: A Portrait of Survival i In the Turn. Scenariusz napisali Miciana Alise i Erica Tremblay.

Źródło:

Krzysztof Żołyński Gry, filmy, seriale, komiksy, technologie i różne retro graty. Lubię także sprawdzać co słychać w kosmosie. Kiedy przytrafia się okazj wyjeżdżam w podróże dalekie lub bliskie i robię tam masę zdjęć.