Gwen Stefani zapowiada powrót No Doubt. Zespół szykuje się na występ w Las Vegas

Tęskniliście za No Doubt?

Gwen Stefani ponownie połączy siły ze swoimi kolegami z zespołu No Doubt. Jak donosi serwis TMZ, kultowa grupa znana z hitu “Don’t Speak”, podpisała kontrakt na serię sześciu koncertów w Las Vegas, które odbędą się w legendarnym obiekcie The Sphere między majem, a czerwcem 2026 roku. No Doubt znowu zagrają Sam fakt, że No Doubt ponownie zagra na scenie to jedno, ale wiedzcie, że gdy do tego dojdzie to Gwen Stefani zostanie pierwszą kobietą, która wystąpi jako główna gwiazda tego wyjątkowego miejsca. Od momentu otwarcia we wrześniu 2023 roku The Sphere gościło takie zespoły jak U2, Backstreet Boys czy Dead & Company.

Gwen Stefani udostępniła na swoich profilach w mediach społecznościowych montaż zdjęć z członkami No Doubt, a mianowicie z Tonym Kanalem, Tomem Dumontem i Adrianem Youngiem. 56-letnia artystka nie zdradziła jeszcze szczegółów projektu, jednak zachęciła fanów do zapisania się na specjalną listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje o tajemniczym przedsięwzięciu. Stefani podsyciła spekulacje, udostępniając również artykuł Billboardu na temat możliwego powrotu No Doubt nie tylko w ramach kilku koncertów, ale także zespołu jako takiego.

Zespół No Doubt powstał w 1986 roku, a światową sławę przyniósł mu album “Tragic Kingdom” z 1995 roku, z którego pochodzą takie przeboje jak “Just a Girl” czy “Don’t Speak”. Po zakończeniu trasy koncertowej w 2004 roku muzycy skupili się na solowych projektach i w tym czasie Gwen Stefani wydała swój debiutancki album “Love. Angel. Music. Baby.” W ostatnich latach grupa z Orange County ponownie wystąpiła razem, najpierw podczas festiwalu Coachella 2024, a następnie na koncercie charytatywnym FireAid 2025, zorganizowanym na rzecz ofiar pożarów w Los Angeles. Fani No Doubt zacierają ręce i liczą na to, że wspólne występy zespołu w Las Vegas będą początkiem pełnoprawnego powrotu jednego z najważniejszych zespołów lat 90. Chcielibyście?