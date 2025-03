Guns N' Roses przedstawiło nowego perkusistę. Jest to muzyk z zespołu Awolnation

Frank Ferrer zastąpił Bryana Mantię na stanowisku perkusisty w 2006 roku. Wcześniej w tej roli występowali również Rob Gardner, Steven Adler, Matt Sorum i Josh Freese. Ta nieoczekiwana zmiana następuje zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem światowej trasy koncertowej Guns N’ Roses, która rusza już w maju. Naszych lokalnych fanów Gunsów z pewnością ucieszy fakt, że zespół planuje odwiedzić także Polskę, a ich koncert ma się odbyć na stadionie PGE Narodowym w Warszawie 12 lipca 2025 roku.

Guns N’ Roses ma na swoim koncie sporo kultowych utworów. Z pewnością od razu na myśl przyjdzie wam Sweet Child o’Mine z 1987 roku, albo November Rain wydane cztery lata później. Welcome to the Jungle, Don’t Cry, Knockin’ on Heaven’s Door, czy nawet Paradise City, które było głównym motywem przewodnim gry Burnout: Paradise, to hity, które bawią po dziś dzień. Z pewnością taki doświadczony muzyk jak Isaac Carpenter poradzi sobie z tymi piosenkami bez większych problemów, o czym będą mogli przekonać się szczęśliwcy, którzy dotrą na koncert w Warszawie.